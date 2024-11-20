Ну, почему же? В границы образца начала 1991 года всегда можно вернуться.

Одной из основных мантр, которую бесконечно повторяли киевские функционеры, была мантра про возвращение Украины в границы 1991 года — имеется в виду, со всеми территориями, включая Крым, принадлежность которого уже почти 11 лет не подлежит обсуждению. Точно также теперь обсуждению и уж тем более торгу не подлежат и четыре «новых региона» России, и вот, по всей видимости, эту элементарную действительность наконец-то начали осознавать в Киеве на высшем уровне.

Так, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News признал, что на данный момент у Киева нет ресурсов для того, чтобы «с оружием в руках отбросить» Россию на границы 1991 года. По мнению Зеленского, тот же Крым, в частности, можно «вернуть дипломатическим путём».

Чего и. о. президента Украины не отметил, так это того, каким образом он собирается возвращать Крым дипломатическим путём. Вариант, впрочем, есть, причём вполне рабочий: для этого Украина должна полностью войти в состав России, и тогда Крым и все утраченные сейчас и утраченные в будущем территории технически снова станут и «её» тоже. Но вряд ли Зеленский имел в виду именно этот сценарий, не так ли?

Необходимо понимать, что официальный Киев постоянно и всеми своими действиями усугубляет собственное положение в текущем конфликте. Вариантов завершения текущего кризиса Украине было предложено предостаточно, но она всякий раз так или иначе от этих вариантов отказывалась под циничное науськивание коллективного Запада. Так что теперь винить во всём произошедшем кроме самого себя киевскому политическому руководству просто-напросто некого. Конечно, можно продолжать механически обвинять во всём Россию и вообще всех подряд, но это контрпродуктивно: проблему нужно всегда искать в себе.