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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США в очередной раз единолично заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа
Вашингтон продолжает покрывать Иерусалим и никого не стесняться. Но отвечать всё равно придётся.

Совет Безопасности ООН регулярно проводит заседания и пытается «продавить» резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, поскольку то, что позволяет себе Израиль в регионе, не просто аморально, но и противоречит всем нормам международного права, за которые стоит ООН, но на которые откровенно «плюют» страны коллективного Запада, «крышуемые» Соединёнными Штатами.

Собственно, это «крышевание», в данном случае Израиля, продолжается даже несмотря на то, что весь остальной мир, включая «союзников» США по коллективному Западу, действия Иерусалима в регионе осуждают и также, что для них вообще нетипично, призывают к завершению ближневосточного кризиса. Так, сегодня США в очередной раз единолично проголосовали против принятия резолюции о прекращении огня в секторе Газа, тем самым заблокировав её, пользуясь статусом постоянного члена Совбеза с правом вето. Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за принятие резолюции.

Как уже отмечалось многократно, и ООН как таковая, и её главный орган в лице Совета Безопасности давным-давно нуждаются в тотальных реформах, которые учитывали бы положение дел в геополитике по состоянию на сегодняшний день. Действующий Устав ООН же писался в 1945 году под тогдашнюю разительно отличающуюся от сегодняшней политическую и экономическую действительность.

Необходимо понимать, что решения Совбеза ООН являются обязательными для исполнения, а если государство отказывается эти решения исполнять, то на него накладываются законные международные санкции. Понятно, что Израиль завершать свой кризис на невыгодных для себя условиях не будет, а США, которыми руководит очень серьёзное израильское лобби, не позволят своему протеже стать объектом законных санкций. Поэтому решать ближневосточную проблему придётся иными методами. Например, методом вооружения противников Израиля в регионе, дабы склонить Иерусалим к переговорам.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #сектор газа #оон
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