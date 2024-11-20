Ещё бы, ведь теперь их за границей не купишь — в нормальном качестве, имеется в виду.

Несмотря на то, что технологии производства автомобильных шин постоянно совершенствуются, но от законов физики никуда не уйдёшь, и покрышки остаются «расходниками» при любых обстоятельствах и при абсолютно любой манере вождения. Разница лишь в скорости превращения шин в утиль. Соответственно, заводам необходимо постоянно производить новые шины. И вот, в России производство автомобильных шин за девять месяцев 2024 года увеличилось на 12 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Центра развития перспективных технологий. За период с января по сентябрь 2024 года включительно российские предприятия выпустили 33,25 млн автомобильных шин, из которых 78 % пришлись на шины для легковых автомобилей, 10 % — на шины для грузовиков, 8,6 % на шины для легкогрузовых и среднетоннажных грузовиков, ну и остаток в 3,4 % — на шины для сельскохозяйственной, строительной, специальной и прочей техники.

Необходимо понимать, что в нынешних реалиях для автовладельцев выбор весьма невелик: либо отечественные шины, либо китайские. Большинство, и это совершенно справедливо, всё-таки отечественному производителю, продолжающему работать на западном промышленном оборудовании, доставшемся от ушедших из РФ, поджав хвосты, брендов, доверяют больше, чем производителю китайскому.