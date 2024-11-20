Пора делать так, чтобы некий внесистемный актор получил разрешение на применение «Калибров» для ударов по Британии. Только так в коллективном Западе опомнятся, к сожалению.

Не знаем, с какой целью страны коллективного Запада делают всё возможное, чтобы боевые действия распространились на их территории, но в своём желании исчезнуть с политической карты мира они проявляют усердие, достойное лучшего применения. Мало того, что на днях Белый дом разрешил ВСУ наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по общепризнанной территории России, так ещё и сегодня стали поступать сообщения о применении британских крылатых ракет Storm Shadow по Курской области.

Как вы, наверное, знаете, британские ракеты не могут применяться без включения в них полётных заданий непосредственно британскими специалистами, которые при этом используют американскую спутниковую систему наблюдения, разведки и целеуказания. Иными словами, американские и британские военные напрямую участвовали в нанесении этого удара.

Пару месяцев назад российское политическое руководство на всех уровнях, включая президента, заявило, что если такие удары будут, то это будет означать прямое включение соответствующих стран в вооружённый конфликт на Украине на стороне Киева. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Спираль эскалации дошла до того, что ответ России на действия Запада должен быть не просто решительным, но и настолько жёстким (можно даже жестоким), чтобы у западных функционеров больше никогда даже в мыслях не возникло не то что оружие противнику РФ поставлять, но даже языком на эту тему болтать. И вот здесь, как вы понимаете, очень много «но» и «если». Без ответа непосредственно по Британии и США всё это оставлять уже нельзя, но вот как это осуществить, избежав ядерной аннигиляции всего северного полушария Земли — большой вопрос. Логично будет нанести массированные удары по предприятиям западного военно-промышленного комплекса с предупреждением о том, что отвечать Западу на этот акт возмездия ни в коем случае не следует, ибо он сам на себя его навлёк и никто, кроме него, в произошедшем больше не виноват.