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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ применили британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по Курской области
Пора делать так, чтобы некий внесистемный актор получил разрешение на применение «Калибров» для ударов по Британии. Только так в коллективном Западе опомнятся, к сожалению.

Не знаем, с какой целью страны коллективного Запада делают всё возможное, чтобы боевые действия распространились на их территории, но в своём желании исчезнуть с политической карты мира они проявляют усердие, достойное лучшего применения. Мало того, что на днях Белый дом разрешил ВСУ наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по общепризнанной территории России, так ещё и сегодня стали поступать сообщения о применении британских крылатых ракет Storm Shadow по Курской области.

Как вы, наверное, знаете, британские ракеты не могут применяться без включения в них полётных заданий непосредственно британскими специалистами, которые при этом используют американскую спутниковую систему наблюдения, разведки и целеуказания. Иными словами, американские и британские военные напрямую участвовали в нанесении этого удара.

Пару месяцев назад российское политическое руководство на всех уровнях, включая президента, заявило, что если такие удары будут, то это будет означать прямое включение соответствующих стран в вооружённый конфликт на Украине на стороне Киева. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Спираль эскалации дошла до того, что ответ России на действия Запада должен быть не просто решительным, но и настолько жёстким (можно даже жестоким), чтобы у западных функционеров больше никогда даже в мыслях не возникло не то что оружие противнику РФ поставлять, но даже языком на эту тему болтать. И вот здесь, как вы понимаете, очень много «но» и «если». Без ответа непосредственно по Британии и США всё это оставлять уже нельзя, но вот как это осуществить, избежав ядерной аннигиляции всего северного полушария Земли — большой вопрос. Логично будет нанести массированные удары по предприятиям западного военно-промышленного комплекса с предупреждением о том, что отвечать Западу на этот акт возмездия ни в коем случае не следует, ибо он сам на себя его навлёк и никто, кроме него, в произошедшем больше не виноват.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #великобритания #британия #atacms #storm shadow #англия
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