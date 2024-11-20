Украины как субъекта международных отношений нет даже на бумаге. И в этом расписался и. о. президента страны.

Степень зависимости Украины от всеобъемлющей западной помощи во всех без исключения аспектах абсолютно запредельна. Это не секрет, и как-то данный неоспоримый факт обыгрывать не стремятся даже в киевском политическом руководстве. Свой конфликт Украина проиграла примерно летом 2022 года, а всё, что было дальше — это уже на западные деньги и с западным оружием. И сегодня, если этих денег и оружия резко не станет, то конфликт Киевом неизбежно будет проигран.

Собственно, именно это, причём, прямым текстом, сказал исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. По словам Зеленского, если помощь будет сокращена, то Украина проиграет. Как добавил и. о. президента Украины, в стране есть собственное военное производство, но его масштабов недостаточно, чтобы соперничать с российскими возможностями и одержать победу.

Морально Зеленский уже явно готов к тому, что при Трампе США максимально отстранятся от украинского кризиса, поэтому заявил, что сокращение военной помощи будет «американским выбором», и что Киев к такому решению готов и будет думать, что делать дальше.

Напомним, что, по информации украинских политических деятелей, страна сейчас примерно на 80—90 % зависит от иностранной военной помощи, а также примерно на 60 % — от иностранной финансовой помощи. Как вы прекрасно понимаете, в случае перерезания этой самой иностранной помощи в стране моментально произойдёт коллапс.