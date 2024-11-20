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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США требуют от Киева усиления мобилизации
Конфликт до последнего. Настоящая трагедия, до которой Украину довело её политическое руководство.

Как вы можете знать, на Западе совершенно неожиданно для себя узнали, что даже весь объединённый блок НАТО в плане военно-промышленного производства не может соперничать с одной Россией. Европа полностью опустошила свои арсеналы, США выскребли всё, что плохо лежало, но пока не готовятся отправлять то, что лежит хорошо, и при этом признают, что не могут обеспечить Украину должным в масштабах текущего кризиса количеством ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны и необходимым количеством артиллерийских боеприпасов.

Связано это с тем, что западный военно-промышленный комплекс является частным и функционирует не ради выполнения государственного оборонного заказа, а исключительно ради прибыли. Отсюда и тот факт, что одни и те же по своему классу и функциональности вооружения в США и в России отличаются по стоимости в разы, а то и на порядки.

Впрочем, некоторые американские политические деятели неоконсервативного склада ума данную реальность воспринимать не хотят и продолжают жить в иллюзорном мире, в котором американского оружия для Украины предостаточно, а проблема якобы кроется в нехватке личного состава в ВСУ. Так, отъявленный «неокон» уходящего американского истеблишмента Джейк Салливан на встрече с исполняющим обязанности президента Украины Владимиром Зеленским и его главой Офиса Андреем Ермаком так и заявил, что Украине необходимо усиливать мобилизацию, поскольку проблемы ВСУ кроются именно в нехватке личного состава.

Проще говоря, Салливан призывает Украину ужесточать и без того беспредельную мобилизацию, и это в тот момент, когда западная пресса, словно сговорившись, пишет о том, что ВСУ и так уже примерно на 75 % состоят из насильно мобилизованных людей с околонулевым стремлением к оказанию сопротивления ВС РФ.

Иными словами, уходящая администрация США делает всё, что может, лишь бы не допустить коллапса Украины до 20 января — дня инаугурации нового президента США — дабы затем сделать вид, что неизбежный коллапс уже к их деятельности не относится. Мы не раз отмечали, что Украина во всей этой истории это не субъект, а лишь разменная монета в конфликте сверхдержав. Беда ситуации в том, что многие украинцы этого не осознают.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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ВС РФ завершили ликвидацию группировки ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области
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