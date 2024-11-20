Конфликт до последнего. Настоящая трагедия, до которой Украину довело её политическое руководство.

Как вы можете знать, на Западе совершенно неожиданно для себя узнали, что даже весь объединённый блок НАТО в плане военно-промышленного производства не может соперничать с одной Россией. Европа полностью опустошила свои арсеналы, США выскребли всё, что плохо лежало, но пока не готовятся отправлять то, что лежит хорошо, и при этом признают, что не могут обеспечить Украину должным в масштабах текущего кризиса количеством ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны и необходимым количеством артиллерийских боеприпасов.

Связано это с тем, что западный военно-промышленный комплекс является частным и функционирует не ради выполнения государственного оборонного заказа, а исключительно ради прибыли. Отсюда и тот факт, что одни и те же по своему классу и функциональности вооружения в США и в России отличаются по стоимости в разы, а то и на порядки.

Впрочем, некоторые американские политические деятели неоконсервативного склада ума данную реальность воспринимать не хотят и продолжают жить в иллюзорном мире, в котором американского оружия для Украины предостаточно, а проблема якобы кроется в нехватке личного состава в ВСУ. Так, отъявленный «неокон» уходящего американского истеблишмента Джейк Салливан на встрече с исполняющим обязанности президента Украины Владимиром Зеленским и его главой Офиса Андреем Ермаком так и заявил, что Украине необходимо усиливать мобилизацию, поскольку проблемы ВСУ кроются именно в нехватке личного состава.

Проще говоря, Салливан призывает Украину ужесточать и без того беспредельную мобилизацию, и это в тот момент, когда западная пресса, словно сговорившись, пишет о том, что ВСУ и так уже примерно на 75 % состоят из насильно мобилизованных людей с околонулевым стремлением к оказанию сопротивления ВС РФ.

Иными словами, уходящая администрация США делает всё, что может, лишь бы не допустить коллапса Украины до 20 января — дня инаугурации нового президента США — дабы затем сделать вид, что неизбежный коллапс уже к их деятельности не относится. Мы не раз отмечали, что Украина во всей этой истории это не субъект, а лишь разменная монета в конфликте сверхдержав. Беда ситуации в том, что многие украинцы этого не осознают.