Работы в регионе для ВС РФ ещё много.

К текущему этапу специальной военной операции российское командование практически полностью перешло к стратегии «котлования» неприятельских подразделений. «Котлы» различных размеров сейчас создаются во многих районах линии боевого соприкосновения, и не является исключением и Курская авантюра исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщило сегодня Минобороны России, в районе Ольговской рощи в Курской области была завершена ликвидация (уничтожение) блокированной группировки вооружённых сил Украины.

Насколько крупной была эта группировка, не уточняется, но в общей сложности к сегодняшнему дню ВСУ потеряли на Курском направлении уже больше личного состава и военной техники, причём, преимущественно западного производства, чем за всё прошлогоднее летне-осеннее «контрнаступление».

Между тем основные боевые действия продолжают идти на Донбассе. Именно с выходом ВС РФ на административные границы ДНР и ЛНР, по большому счёту, специальная военная операция перейдёт важный рубикон, после которого начнётся так называемый эндгейм. Впрочем, многие эксперты и аналитики справедливо полагают, что этот самый эндгейм — финальный этап — уже начался, и киевское политическое руководство всеми своими действиями данный процесс ускоряет.