Что-то такое уже было примерно три года назад. Правда, киевские власти что тогда, что сейчас никого намеренно не предупредят.

Целый ряд западных стран — США, Италии, Испании и Греции — объявили сегодня, 20 ноября, о закрытии своих посольств в Киеве из-за поступившей из надёжных источников информации о готовящемся масштабном ударе ВС РФ по украинской столице. На момент публикации данной заметки на Украине уже звучали сирены воздушной тревоги, поэтому вполне вероятно, что удар произойдёт в самое ближайшее время.

Многие аналитики и эксперты связывают эти действия со вчерашним ударом ВСУ баллистическими ракетами ATACMS (с разрешения и с целеуказанием США) по военному объекту в Брянской области, но на самом деле непосредственно взаимосвязь этих двух событий вряд ли вообще существует. Дело в том, что массированный комбинированный удар — это процесс, который прорабатывается в течение нескольких недель и должен быть выверен посекундно. Если удар действительно будет сегодня, то это значит, что он был спланирован ещё как минимум в начале ноября, когда никакой общеизвестной информации об одобрении США применения ATACMS по общепризнанной территории России ещё не было в помине.

Куда более вероятный сценарий, если массированный удар действительно состоится, это окончательное добивание энергосистемы Украины с целью обесточивания страны перед крупными наступательными действиями ВС РФ. Необходимо понимать, что Киев собственноручно снял с российского политического руководства перчатки и развязал ему руки. Если в начале специальной военной операции представить себе удары по энергосистеме Украины было невозможно, да и внутри российского общества резонанс по этому поводу был бы крайне негативным, то сегодня в российском обществе не понимают, почему электроэнергия на Украине всё ещё сохранена, ведь с её помощью Киев продолжает производить беспилотники, которыми наносит удары по территории России, из-за чего РФ наносится немалый ущерб.

Необходимо понимать, что кризис зашёл слишком далеко, и, учитывая тот факт, что киевское политическое руководство никаких выводов не делает, последствия для Украины будут максимально тяжёлыми. И винить во всём, что уже произошло и ещё произойдёт, украинцам не следует никого, кроме своей собственной власти.