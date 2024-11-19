Интересно, отвечать за свои действия Дания намерена?

Отсутствие демонстративных ответных мер российского военно-политического руководства на бесконечную эскалацию украинского кризиса со стороны коллективного Запада приводит к тому, что с той стороны начинают верить в собственную безнаказанность. Взять, например, Данию, которая уже передала Киеву 6 истребителей F-16 и, как сообщила сегодня премьер-министр страны Метте Фредериксен, планирует передать ещё 13 единиц.

По словам Фредериксен, первая партия истребителей Украине уже поставлена, потом будет ещё одна партия. В общей сложности Дания передаст Украине 19 истребителей американского производства.

Вместе с тем премьер Дании объявила о выделении в пользу Украины денежной суммы в 130 миллионов евро, которая будет вложена в развитие украинской военной промышленности.

Многие эксперты и аналитики полагают, что завершить украинский кризис, удерживая его непосредственно на Украине, уже не получится: оставлять безнаказанно эскалацию данного конфликта со стороны Запада нельзя, а уж как это наказание будет осуществляться, вопрос, что называется, со звёздочкой.