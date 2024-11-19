Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Ростелекома» считает, что в Сеть утекли личные данные уже всех россиян
Отвечать за это кто-нибудь будет?

Когда вам звонят мошенники из Украины или из мест не столь отдалённых, правильно при этом называя ваши паспортные данные и место жительства, удивляться этому не приходится: личные данные граждан России (да и не только России) давным-давно находятся в Сети, и сегодня это с удивительным спокойствием подтвердил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По словам Осеевского, в даркнете (закрытая, шифрованная часть Сети) уже собрана информация «по каждому из нас». Данные операции, отметил глава «Ростелекома», осуществляли украинские спецслужбы и/или хакеры.

Ранее в новостях просачивалась информация о том, что львиная доля утечек персональных данных в России приходится на так называемые маркетплейсы. Также проблемы с защитой персональных данных испытывают медучреждения и банки.

Ничего хорошего в этом, понятное дело, нет: завладев персональными данными, мошенники могут вас ими шантажировать. И, к сожалению, сведений о том, чтобы за утечку персональных данных пользователей кто-то ответил, нет.

#россия #политика
+
Написать комментарий (0)
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
Ряд стран Европы обвинили Россию в гибридных атаках на страны НАТО и ЕС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
194
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
68
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
25
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
+
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
18
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
2
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
4
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

ebatorуа
20:29
нет это будет не яо,а новые типы оружия.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
Александр Ломакин
20:29
Где логика подбора дисков для топа?
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
Евгений Королев
20:27
Путин ответил ядерной доктриной! Они нам дубиной, а мы им - доктриной!
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
Валерий Агапов
20:25
сравнительный тест 7700, 8700Ф, 12700 на хорошей водянке. https://ru.gecid.com/cpu/amd_ryzen_7_8700f/
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
ebatorуа
20:24
700+тысяч хохлов уже убито,это значит,что этой нации больше нет,она просто уже не сможет размножится никогда.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
exdelolz
20:20
На i7 11 поколения уже ощущаю недостаток производительности и плавности картинки в 4к в современных играх с рейтрейсингом, карта 4090. Заказал 9800X3D. А что с i7 4770 я даже не представляю
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Евгений Королев
20:19
От ДНР и ЛНР не осталось почти ничего, сколько русских людей было убито? Сколько российских солдат было убито? В крови утонули эти территории. Зарплаты выросли в 2 раза, а цены в 15 раз. Какие возможн...
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
ebatorуа
20:18
новые типы оружия,теперь обязаны показать.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
chi
20:16
да были времена , сейчас он так нас больше не удивляет.... Генка еще четкая TN матрица из музыкальной роты пропал, так забористо со всеми срался....
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
Александр Мухин
20:16
Core Ultra 5 225F вряд ли будут быстрее 14400F из-за отсутствия SMT и малого числа новых E-ядер, но в однопотоке должен быть прогресс. Интереснее было бы посмотреть на цену и производительность Ultra ...
"Народный" Core Ultra 5 225F может оказаться в 2,5 раза дороже Core i5-12400F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем