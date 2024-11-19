Отвечать за это кто-нибудь будет?

Когда вам звонят мошенники из Украины или из мест не столь отдалённых, правильно при этом называя ваши паспортные данные и место жительства, удивляться этому не приходится: личные данные граждан России (да и не только России) давным-давно находятся в Сети, и сегодня это с удивительным спокойствием подтвердил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По словам Осеевского, в даркнете (закрытая, шифрованная часть Сети) уже собрана информация «по каждому из нас». Данные операции, отметил глава «Ростелекома», осуществляли украинские спецслужбы и/или хакеры.

Ранее в новостях просачивалась информация о том, что львиная доля утечек персональных данных в России приходится на так называемые маркетплейсы. Также проблемы с защитой персональных данных испытывают медучреждения и банки.

Ничего хорошего в этом, понятное дело, нет: завладев персональными данными, мошенники могут вас ими шантажировать. И, к сожалению, сведений о том, чтобы за утечку персональных данных пользователей кто-то ответил, нет.