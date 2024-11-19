Можно посоветовать только молиться, чтобы они оставались гибридными.

Бездоказательные обвинения России во всех смертных грехах — это отличительная особенность нынешнего инфантильного и бесконечно некомпетентного политического класса в Европе. Сегодня данный статус этих деятелей подтвердился в очередной раз: в рамках совместного заявления глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании и Польши было озвучено обвинение России в якобы «гибридных атаках» против стран-членов НАТО и ЕС.

Как отметили министры иностранных дел соответствующих государств, сейчас Россия наращивает гибридную активность против НАТО и ЕС, и на данный момент эта активность достигла «беспрецедентных масштабов».

Не берёмся судить, с какой целью функционеры Евросоюза делают эти заявления. Мириться с Россией в любом случае придётся, потому что это в первую и последнюю очередь нужно Европе, а никак не России. Вообще, события последних пары суток показывают, что коллективный Запад очень хочет большого конфликта, но при этом не осознаёт, что основной ущерб от него, опять же, получит сама Европа.