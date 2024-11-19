Ну, здесь всё — шутки кончились.

Сегодня с утра по Сети стали распространяться сведения о том, что оперативно-тактическими ракетами ATACMS в Брянской области был поражён некий военный объект, находящийся на удалении 130 километров от границы с Украиной. Спустя полдня, когда стали известны и средства поражения, и в целом было получено разрешение на публикацию соответствующих сведений, Минобороны России подтвердило, что удар был нанесён ракетами ATACMS производства США.

Как уточняет российское оборонное ведомство, в атаке участвовали шесть ракет соответствующего типа: из них пять были перехвачены расчётами ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь», а шестая была повреждена. Обломки ракеты упали на «техническую территорию военного объекта» в Брянской области, вызвав пожар, с которым удалось оперативно справиться.

Как вы уже поняли, перед нами очередной виток эскалации, который, к тому же, пересекает официально озвученные «красные линии» российского политического руководства: нанесение ударов ракетами подобного типа невозможно без прямого участия военнослужащих и технических средств государств, передавших соответствующие вооружения Киеву — в данном случае США.

Каков будет ответ российской стороны, пока неясно. Очевидно, первой за эту авантюру расплатится Украина — скорее всего, остатками своей энергосистемы. Кроме того, в арсенале у РФ не так уж мало возможностей для создания неприятностей государствам, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы затянуть этот кризис.