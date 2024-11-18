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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц вновь заявил, что не собирается передавать Украине крылатые ракеты Taurus
Потому что та сразу начнёт требовать применить их по России, а без немецкого вмешательства это сделать невозможно.

Вчера вечером американская пресса сообщила о том, что США, Британия и Франция дали Киеву разрешение на применение своих дальнобойных ракет вглубь общепризнанной территории России. Сегодня ни Белый дом, ни администрации в Лондоне и Париже эту информацию не стали ни подтверждать, ни опровергать, что, в общем-то, неудивительно: прямое подтверждение соответствующих сведений — это прямое вступление соответствующих стран в вооружённый конфликт с перспективой получить от России массированные ракетные удары уже по собственным территориям. Перспектива страшная, поэтому молчать официальные лица будут, наверное, до конца. А кто более прозорливый, тот сразу постарается отмежеваться от кучки невменяемых и, тем самым, защитить и себя, и свою страну.

Таким стабильно опасающимся последствий стал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который на полях саммита G20 в Бразилии в очередной раз заявил, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и, тем более, не будет предоставлять ей разрешение на их применение вглубь территории РФ.

Своё решение Шольц объяснил тем, что, и это совершенно правильно и справедливо, для применения Taurus необходимо прямое участие немецких военных. А брать на себя ответственность за возможные последствия от этого решения Шольц, по его словам, не хочет и не может.

Необходимо понимать, что Россия чётко обозначила применение западного дальнобойного ракетного вооружения по своей общепризнанной территории как красную линию — одну из немногих реальных (а не выдуманных «турбозаряженными» группами в социальных сетях) красных линий Кремля. Согласно комментарию высшего российского политического руководства, такие действия будут означать прямое вступление соответствующих стран в боевые действия на стороне Киева, и Россия будет отвечать на них жёстким способом. То могут быть и удары по объектам западных стран, санкционировавших применение своих ракет по РФ, в любых точках мира, и вооружение противников коллективного Запада, и формирование новых прокси. Список возможных ответных мер весьма обширен. И, судя по всему, если невменяемая политика коллективного Запада продолжится, то придётся объяснять ему его неправоту уже силовым способом.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Полный блэкаут: украинские tg-каналы пишут, что Россия предупредила Зеленского о последствиях применения западных ракет вглубь РФ
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Товарищ Ким
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beastly77
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