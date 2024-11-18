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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Полный блэкаут: украинские tg-каналы пишут, что Россия предупредила Зеленского о последствиях применения западных ракет вглубь РФ
Уничтожены будут все распределительные подстанции, и отсидеться на атомной генерации уже не получится. И это решение, как уточняется, уже полностью согласовано, дело только за дачей команды.

Украинское политическое руководство хотело сделать свою страну полем боя, и оно это получило. Проблема заключается в том, что, полностью утратив субъектность и суверенитет, Украина за все невменяемые действия своих спонсоров будет отдуваться самостоятельно. В частности, ряд украинских Telegram-каналов сообщают, что Россия серьёзно восприняла не опровергаемый, но и не подтверждаемый Белым домом информационный вброс американской прессы касательно якобы разрешения Джо Байденом для ВСУ наносить удары ракетами ATACMS вглубь общепризнанной российской территории.

Так, сообщает Tg-канал «Резидент», ссылаясь на свой источник в Офисе президента Украины, Москва передала Зеленскому через Турцию и Саудовскую Аравию предупреждение о тяжелейших последствиях в случае применения западных ракет вглубь России.

«Сейчас именно Банковой решать, будет у нас электричество зимой или страна окажется в полном блэкауте», — отмечают ведущие канала.

Как уточняется, в качестве ответной меры РФ, и данное решение уже разработано и согласовано, нанесёт удары по распределительным подстанциям, через которые электроэнергия с атомных электростанций расходится по Украине. Сами АЭС, естественно, никто повреждать не будет, но резкая утрата возможности снимать мощность приведёт к аварийной остановке энергоблоков, как это, в частности, произошло вчера после массированного комбинированного обстрела энергосистемы Украины. Напоминаем, что Украина сохраняет электроснабжение исключительно за счёт атомной генерации, которая пока ещё остаётся неприкосновенной для ВС РФ.

К сожалению, констатируют украинские трезво оценивающие обстановку tg-каналы, для Зеленского и его команды наличие или отсутствие энергосистемы на Украине не является фактором в принятии решений. Власть без электричества и тепла в любом случае сидеть не будет, а вот отдуваться за невменяемые решения Киева придётся простым украинцам. Такова печальная, но естественная судьба любого государства, решившего стать стенобитным тараном в чужих руках.

#россия #украина #политика #боевые действия
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