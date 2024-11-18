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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спикер Госдумы предупредил о последствиях ударов американскими ракетами вглубь России
Отдуваться за всё, судя по всему, заставят Украину, энергосистеме которой недолго осталось.

Вчера из американской прессы стало известно, что Белый дом санкционировал (разрешил, и это, если что, правильный перевод слова «санкция») удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь общепризнанной территории России. Сегодня в Белом доме эту информацию подтверждать не стали, а в поспешивших «примазаться» к США Франции и Британии и вовсе заявили, что пресса поторопилась и выдала желаемое за действительное, но реальность такова, что в Москве давным-давно готовы к очередному витку эскалации.

Расплачиваться за эту эскалацию, впрочем, судя по всему, продолжит Украина, и об этом сегодня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам Володина, если нанесение ударов американскими ракетами вглубь территории России произойдёт, то Россия «вынуждена будет ответить», и в рамках этого ответа «не исключено использование новых систем вооружений, которые по территории Украины РФ ещё не применяла».

Здесь, что называется, большое поле для фантазий, но при этом Володин осознаёт, что, скорее всего, на российский ответ последует эскалационный ответ Вашингтона, и дальше цепная реакция постоянных ответов на ответы. Понятно, что США никаким боком не должны были влезать в украинский кризис, потому что это колоссальный риск, связанный с возможностью ядерной аннигиляции Дяди Сэма, но что сделано, то сделано.

Также Володин добавил, что оружие, о котором идёт речь в якобы принятом Белым домом решении, уже давно применяется по новым территориям России, и если география его применения будет расширена, то это приведёт лишь к окончательному уничтожению российско-американских отношений, тяжелейшим последствиям для Украины, но ни в коей мере не изменит объективной реальности в зоне боевых действий.

Вообще, ранее в Кремле отмечали, что в ответ на удары западным оружием вглубь территории России Москва оставляет за собой право на нанесение ударов по военным объектам соответствующих государств-эскалаторов конфликта за пределами Украины. То есть, по сути, в любой точке планеты. Такие возможности у России есть, дело только за политической волей и за желанием указать коллективному Западу его место с недвусмысленным предупреждением о том, что «отвечать» на российский удар возмездия не стоит: себе же будет дороже. К сожалению, конфликт уже вошёл в так называемый «эндгейм», когда всё решено, но проигравший пока так и не понял, что он проиграл и должен выполнить все требования победителя, поэтому будет продолжать откровенно гадить. Всё это следствие отсутствия демонстративных отрезвляющих ударов ВС РФ по чувствительным для коллективного Запада объектам, которые в конечном счёте, вероятно, всё-таки придётся наносить, дабы привести невменяемых политических деятелей в чувства.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #atacms
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