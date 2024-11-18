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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На базе «КАМАЗа» создан спецавтомобиль для расчистки дорог в условиях экстремальной зимы
Дело нужное.

Строительство и содержание дорожной инфраструктуры в северных широтах, особенно в резко континентальных климатических зонах, это дело крайне затратное. Мало того, что дороги необходимо проектировать с расчётом на то, что летом температура может достигать +35 и выше градусов по Цельсию, а зимой опускаться до -30 и ниже, так ещё и в зимних условиях эти дороги необходимо регулярно расчищать от снега, параллельно покрывая дорожное полотно противообледенительными составами.

Соответствующую задачу выполняют комбинированные дорожные машины, совмещающие в себе, как следует из их названия, сразу несколько функций. Обычно комбинированные дорожные машины оснащаются снежными отвалами, щётками и системой рассыпания реагентов или горячего песка/мраморной крошки, но в сложных климатических условиях нужно что-то более действенное. Вот «КАМАЗ» в сотрудничестве с компаниями «РИАТ» и «Меркатор» разработали новую комбинированную дорожную машину, предназначенную для использования в условиях экстремальной зимы.

Данная машина, построенная на шасси КАМАЗ-ВАНКОР 6522-RT, вместо отвала оснащается подключённым непосредственно к двигателю шасси фрезерно-роторным снегоочистителем (снегоотбрасывателем) высокой производительности, позволяющим за час убирать до 2,5 тысяч кубометров снега. Машина получила индекс КДМ-ЭД660АК и будет использоваться, в частности, в Мурманской области и в Ненецком автономном округе. Также производитель отмечает, что машиной заинтересовались и другие регионы.

#россия #экономика #промышленность #автомобилестроение #«камаз»
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