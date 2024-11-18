Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России проведены испытания мощных тяговых электродвигателей для пассажирских поездов
Даже такие банальные и простые вещи раньше закупались за рубежом.

Говорить о масштабе проникновения импортных комплектующих и технологий во все отрасли российского народного хозяйства, пожалуй, бессмысленно: этот масштаб не просто запределен, а мы бы даже сказали преступно огромен, учитывая тот факт, сколь непростыми всегда были отношения России во всех её ипостасях и коллективного Запада. Теперь выхода нет, замещать импортную продукцию необходимо ударными темпами, и радует тот факт, что процесс идёт. В частности, сегодня АО «Русские электрические двигатели» сообщило о проведении приёмочных испытаний тяговых асинхронных электродвигателей мощностью 330 кВт.

Данные двигатели предназначены для установки на пассажирские электропоезда серий «Ласточка» и «Финист»: ими будут заменены импортные электрические силовые установки. Как отмечает производитель, при создании импортозамещающих электродвигателей для пассажирских поездов был использован опыт создания силовых установок для нефтепроводов. Новые двигатели будут делить с ними целый ряд конструктивных элементов.

Необходимо понимать одну простую вещь: как раньше уже не будет никогда, и откровенно вредительская логика «всё, что нужно, купим за рубежом», которой придерживалось российское руководство на протяжении десятилетий, уже даже теоретически нереализуема. Собственно, именно осознание данного факта и сподвигло на экстренное импортозамещение как минимум во всех стратегически важных отраслях. Почему для этого потребовалось, чтобы грянул гром, это уже вопрос для совсем другого обсуждения.

#россия #экономика #промышленность #электродвигатели
+
Написать комментарий (0)
На базе «КАМАЗа» создан спецавтомобиль для расчистки дорог в условиях экстремальной зимы
Спикер Госдумы предупредил о последствиях ударов американскими ракетами вглубь России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
31
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
43
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
27
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
20
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
26
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
8
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
25
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2

Сейчас обсуждают

Юрий Юрин
18:29
Не оставлю
PC Partner переносит свою штаб-квартиру из Китая
Женя Петров
18:27
дебилы которые такое собурают какой в этом смысл?
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Бoтo -- Чaт
18:21
Есть что-то постоянное в этом мире!)) https://t.me/divgen/58310 Про каклуху, что вчера стреляла из ПЗРК по нашей крылатой ракете, а попала в частный дом.
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
Бахтиер Кудратуллаев
18:17
и зачем ты мой видос выставил? прекрати похорится.
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
666MAXIMUS999
18:13
Ну тут скорее вина MSI, они славятся своей безалаберностью и наплевательством на всех. Я тут на днях писал им в поддержку, они сказали нам искренне жаль за вас. Вот и вся поддержка от них.
Сборщики компьютеров опубликовали фото сгоревших процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D
Kurkukormislo
18:09
Так это его видео
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Dir Reeper
18:08
на адройде спокойно оплата, во время избавился от огрызка. Что выбрать понты или удобство, конечно удобство)
«КАМАЗ» разрабатывает эффективный аэродинамичный магистральный тягач — СМИ
Валерий Агапов
18:08
таких не так уж мало. недавно проскочило чел дорогой проц запорол многоядерный
Поиск оптимальной конструкции водоблока для Ryzen 2
Bolea Alexandru
18:06
Бахтиёр Кудратуллаев Последний визит: 22 фев 3 января 1998 (26 лет)
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Crazik
18:06
Те у кого есть на видеокарту 300-400к найдут и 500. А остальные и так не купят
Цены на GeForce RTX 5090 будут еще более высокими, чем на GeForce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем