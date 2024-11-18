Даже такие банальные и простые вещи раньше закупались за рубежом.

Говорить о масштабе проникновения импортных комплектующих и технологий во все отрасли российского народного хозяйства, пожалуй, бессмысленно: этот масштаб не просто запределен, а мы бы даже сказали преступно огромен, учитывая тот факт, сколь непростыми всегда были отношения России во всех её ипостасях и коллективного Запада. Теперь выхода нет, замещать импортную продукцию необходимо ударными темпами, и радует тот факт, что процесс идёт. В частности, сегодня АО «Русские электрические двигатели» сообщило о проведении приёмочных испытаний тяговых асинхронных электродвигателей мощностью 330 кВт.

Данные двигатели предназначены для установки на пассажирские электропоезда серий «Ласточка» и «Финист»: ими будут заменены импортные электрические силовые установки. Как отмечает производитель, при создании импортозамещающих электродвигателей для пассажирских поездов был использован опыт создания силовых установок для нефтепроводов. Новые двигатели будут делить с ними целый ряд конструктивных элементов.

Необходимо понимать одну простую вещь: как раньше уже не будет никогда, и откровенно вредительская логика «всё, что нужно, купим за рубежом», которой придерживалось российское руководство на протяжении десятилетий, уже даже теоретически нереализуема. Собственно, именно осознание данного факта и сподвигло на экстренное импортозамещение как минимум во всех стратегически важных отраслях. Почему для этого потребовалось, чтобы грянул гром, это уже вопрос для совсем другого обсуждения.