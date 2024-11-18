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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская и белорусская продукция получат бренд «товар Союзного государства»
Это делается с целью того, чтобы обеспечить равные условия соответствующим товарам на рынках РФ и РБ.

Россия и Беларусь продолжают интеграционные процессы. На сегодняшний день государства являются отдельными, по сути, только формально: практически во всех аспектах возможности граждан Союзного государства уравнены, а товары из РФ и РБ свободно могут продаваться на обоих рынках. И вот, с целью дальнейшей интеграции в Минэкономразвития России сообщили о том, что к середине следующего года полномочные органы РФ и РБ представят предложения по внедрению статуса «товар Союзного государства».

В детали правительства стран пока не вдаются, но необходимо понимать, что фактическое уравнивание российских и белорусских товаров уже давно произошло. В России даже официально считается, что белорусская продукция относится к категории импортозамещающей. Полагаем, аналогичное правило актуально и в Беларуси по отношению к российской продукции.

В этом году Союзному государству России и Беларуси исполняется 25 лет. Первоначально данный проект представлял собой мягкую интеграцию двух государств, но с течением времени стало очевидно, что рынки двух стран необходимо полностью объединить, а конфедеративный статус данного союза оставить лишь как формальность.

Не следует забывать и о том, что Россия воспринимает Беларусь как главного союзника, и в случае агрессии против Беларуси будет напрямую за неё вступаться, в том числе с применением ядерного оружия, если это потребуется. Впрочем, сейчас обороноспособность Беларуси колоссально повышена за счёт размещения на её территории российского тактического ядерного оружия, поэтому отчаянных и потерявших связь с реальностью нужно ещё поискать. Второй Украины в Европе пока не наблюдается.

#россия #политика #экономика #беларусь #белоруссия
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