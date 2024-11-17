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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины призвал к «миру через силу» после массированного удара ВС РФ по энергосистеме страны
Российская армия же именно этим и занимается, разве нет?

Хоть украинская сторона сегодня и заявляла о том, что в рамках массированного комбинированного удара ВС РФ по энергосистеме страны были сбиты практически все российские средства поражения, но реальность, как бы это помягче выразиться, сильно расходится с этой фантастической версией. В Сети вагон и маленькая тележка видео с демонстрацией полного отсутствия работы ПВО и беспрепятственного поражения крылатыми ракетами объектов энергетической инфраструктуры практически во всех уголках Украины.

И вот, реальность не смог скрыть глава МИД Украины Андрей Сибига, который закатил свойственную современному украинскому политическому руководству истерику. В своей публикации в социальной сети X (бывший Twitter) Сибига, забыв, что он вообще-то дипломат и глава внешнеполитического ведомства, а не хабалка с рынка, заявил об одной из сильнейших атак на энергетическую инфраструктуру, начал клеймить российское политическое руководство избитыми фразами и терминами, а также призвал к «миру через силу» (новое политическое клише украинского кризиса, кстати) — дескать, именно так Украина может добиться положительных для себя результатов.

Нетрудно догадаться, что под «миром через силу» Сибига подразумевает желанное Киевом ещё большее вмешательство коллективного Запада в текущие боевые действия. Понятно, что никто на Западе жертвовать собственной государственностью ради Украины не станет: не для того данный прокси-конфликт против России затевался коллективным Западом, чтобы из-за него влипнуть в большой переплёт.

Что же до «мира через силу», то, собственно, российская армия сейчас именно этим и занимается, прекрасно понимая, что политико-дипломатическое урегулирование с нынешними «деятелями» в Киеве невозможно по определению. Вообще, официальный Киев во всём, что происходит сейчас с Украиной и её энергосистемой в частности, не должен винить никого, кроме самого себя и своих собственных необдуманных решений. Как говорится, искать проблемы надо в первую очередь в самом себе — тогда и проблем, глядишь, меньше станет. Чем дольше Украина будет отказываться от настоящих переговоров на реальных условиях, тем тяжелее будет договариваться в дальнейшем.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #энергетика
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Украина снизила мощность АЭС на фоне ракетных ударов по энергосистеме — МАГАТЭ
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