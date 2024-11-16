Миллиардер по достоинству оценил данную шутку.

Независимость в геополитике это целая совокупность факторов, которые должны сложиться воедино, чтобы государство имело не просто право, а как минимум основания считать себя независимым. Подлинно независимых, суверенных стран в мире крайне мало, и все их можно пересчитать по пальцам одной руки. В этот элитный клуб, например, сегодня не входит ни одна европейская страна, что уж говорить про Украину, в нынешних условиях во всём без исключения зависящая от иностранной помощи. Тем не менее, исполняющему обязанности президента Украины Владимиру Зеленскому нравится делать вид, будто Киев принимает самостоятельные решения, поэтому регулярно называет Украину «независимой».

Как вы понимаете, это уже сложно воспринимать даже как шутку. Вот и американский предприниматель Илон Маск, который при администрации Дональда Трампа возглавит Департамент правительственной эффективности, то есть, по сути, будет выполнять аудит государства и его расходов, сегодня не сдержался и прокомментировал заявление о «независимости», сделанное и. о. президента Украины в рамках одного из его свежих многочисленных интервью.

«У него потрясающее чувство юмора», — заявил Маск, комментируя заявление Зеленского о том, что Украина «независимая страна», и что США якобы не могут заставить её «сесть за стол переговоров и слушать».

Необходимо понимать, что Украина сегодня примерно на 100 % зависит от Запада в плане поставок вооружений и боеприпасов, а также примерно на 60 % зависит от Запада в вопросе финансирования государства в целом. О какой «независимости» при таких вводных данных можно говорить, понятно, по всей видимости, только Зеленскому. К сожалению, Украине критически не повезло с политическим руководством, которое бесконечно слабое, жадное до лести и внимания, а также запредельно инфантильное и профнепригодное. Результат деятельности такого политического руководства, что называется, налицо.