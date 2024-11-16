Ну, не говорить же Зеленскому правду, как именно всё закончится. А правда весьма простая.

По какой-то причине в Киеве и в спонсирующих его странах коллективного Запада полагают, что разрешение текущего украинского кризиса целиком и полностью зависит от воли США. Осознавать тот простой факт, что урегулирование данного кризиса зависит в первую очередь от России, там либо не хотят, либо по совокупности причин, в которые мы углубляться не будем, попросту не в состоянии. Избранный президент США Дональд Трамп всеми своими заявлениями и действиями в вопросе формирования той же новой администрации США демонстрирует, что для него первостепенная задача — это обеспечение благополучия Америки, и если для этого придётся сбросить со своей шеи паразитов типа нынешней Европы и уж тем более Украины, то это будет сделано просто и без затей.

Вот из-за этого в Киеве и разволновались. Причём до такой степени, что начали открыто говорить, что вступление Трампа в должность приведёт к завершению украинского кризиса. Так, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский в рамках очередного интервью прессе заявил, что при Трампе текущий конфликт будет завершён, но вот каким конкретно образом, он пока «не знает».

На самом деле, конечно же, всё Зеленский на этот счёт знает и понимает, просто не может прямым текстом объявить об этом гражданам Украины. Если коротко, то Киеву придётся смириться с объективной действительностью и принять условия России. При этом свершение этого факта Зеленский и его команда могут очень долго выдавать за колоссальную победу над Россией, не уточняя при том, что произошла не победа, а поражение, и не Украины, а всех, кто сделал на неё ставку в этом прокси-конфликте против России.