Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал причину отказа от мирных переговоров с Россией
Человек не присутствует в объективной действительности. Это беда, на самом деле.

Мы не раз говорили о том, что завершение украинского кризиса на совершенно любых условиях, какими тяжёлыми и кабальными бы они не были, в первую и в последнюю очередь нужно самой Украине. Политическое руководство в Киеве этого либо не понимает, либо не желает понимать, потому что его судьба зависит от продолжения кризисных явлений, но правда в том, что так или иначе этот конфликт будет завершён на условиях России, и в интересах Украины побыстрее этот сценарий реализовать, максимально уменьшив дальнейшие разрушения и потери.

В интересах Украины, но не украинского политического руководства, а это, как вы понимаете, две разные вещи. Так, по словам исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, Киев отказывается от переговоров с Москвой потому, что позиции двух сторон слишком разные — невыгодные для Украины.

Как отметил Зеленский, если сейчас пойти на переговоры, то Москва, по сути, заставит Украину капитулировать, а это проигрышный вариант для Киева. В связи с этим и. о. президента Украины заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии наличия у Киева «сильной» переговорной позиции.

«Наша задача — не дать склонить нас к уступкам», — заявил Зеленский.

Как вы понимаете, отрыв от реальности в киевском политическом руководстве продолжается. Суровая истина заключается в том, что чем дольше Киев «тянет» с переговорами, тем всё более невыгодными для Украины становятся условия этих самых переговоров. Лучшим вариантом для Киева было тихонько и в полном объёме исполнять условия Минских соглашений — тогда можно было «отделаться» только Крымом. Все дальнейшие условия, а на сегодняшний день это помимо демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины ещё и полное и безоговорочное признание новых территориальных реалий, будут становиться только жёстче. И ничто уже не повернёт ситуацию для Киева вспять.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Зеленский считает, что администрация Трампа может ускорить окончание украинского кризиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
11
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
71
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
2
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
100
Half-Life 3 - о пути к релизу
9
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
74
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Обзор культовой серии игр Peggle и ее духовных наследников: от дружбы с Blizzard и Valve до забвения
2
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
1
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
3

Сейчас обсуждают

gumbazoz
19:07
Наемников наты забыл, и биолаборатории, щас лелек и горобців отправлю, по имя фамилии вычислят и заклюют хD
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Иван Кравцов
19:06
Дело же не только в кубитах. Сколько ошибок и как они компенсируются?
В России в 2025 году представят квантовые компьютеры на 50 кубитов
klopcha
19:03
Ну и речь идёт не только о качестве продукта, но и заплаченных деньгах. Глупо спорить, что скорее всего на программный продукт почты РФ выделили несколько сот миллионов, а непосредственно проект обошё...
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
Китя
19:01
Так не настолько богатый амдешник чтобы покупать 9800Х3D за 112т.р. Спасибо только осталось хлопать в ладоши от цен и всё.
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
gumbazoz
19:00
Заказная статья, авто даже не знает о чем пишет
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Алексей Сизиков
18:57
Роутер это не рентген, он стены пробивать не может, проблемы с интернетом бывают при старой планировке квартир, когда несколько комнат смежные, тут нужен Mesh. в двушке или трёшке с новой или улучшенн...
Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
klopcha
18:56
Достаточно сравнить продукты, некоторые пишут хуже, некоторые лучше. Это сказал крутой программист из крупной конторы. Мне даже не надо подтверждать, достаточно иметь простейшие аналитические способно...
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
klopcha
18:54
Я даже неправильно прочитал. Первый тест не поддерживает Д8, только последний Nature.
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
NIK1457
18:52
Сотрут тех, кто может им такое оружие передать (Англия, например)! Украина сама не способна это сделать, да РФ не позволит ни в коем случае! Об этом прямо говорил сам Лавров С.В.
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Украина не может создать ядерное оружие
Родион Вестов
18:52
Кто, Хатаб? ДА еще когда в Чечне его зажмурили. Знатная сволочь была
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем