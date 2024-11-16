Человек не присутствует в объективной действительности. Это беда, на самом деле.

Мы не раз говорили о том, что завершение украинского кризиса на совершенно любых условиях, какими тяжёлыми и кабальными бы они не были, в первую и в последнюю очередь нужно самой Украине. Политическое руководство в Киеве этого либо не понимает, либо не желает понимать, потому что его судьба зависит от продолжения кризисных явлений, но правда в том, что так или иначе этот конфликт будет завершён на условиях России, и в интересах Украины побыстрее этот сценарий реализовать, максимально уменьшив дальнейшие разрушения и потери.

В интересах Украины, но не украинского политического руководства, а это, как вы понимаете, две разные вещи. Так, по словам исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, Киев отказывается от переговоров с Москвой потому, что позиции двух сторон слишком разные — невыгодные для Украины.

Как отметил Зеленский, если сейчас пойти на переговоры, то Москва, по сути, заставит Украину капитулировать, а это проигрышный вариант для Киева. В связи с этим и. о. президента Украины заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии наличия у Киева «сильной» переговорной позиции.

«Наша задача — не дать склонить нас к уступкам», — заявил Зеленский.

Как вы понимаете, отрыв от реальности в киевском политическом руководстве продолжается. Суровая истина заключается в том, что чем дольше Киев «тянет» с переговорами, тем всё более невыгодными для Украины становятся условия этих самых переговоров. Лучшим вариантом для Киева было тихонько и в полном объёме исполнять условия Минских соглашений — тогда можно было «отделаться» только Крымом. Все дальнейшие условия, а на сегодняшний день это помимо демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины ещё и полное и безоговорочное признание новых территориальных реалий, будут становиться только жёстче. И ничто уже не повернёт ситуацию для Киева вспять.