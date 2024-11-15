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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский считает, что администрация Трампа может ускорить окончание украинского кризиса
Только не уточнил, в каком виде.

Нами неоднократно упоминалось, что завершение украинского кризиса на совершенно любых условиях нужно в первую и в последнюю очередь самой Украине, поскольку именно она во всех смыслах жертвует собой ради ведения этого прокси-конфликта Запада против России. Завершение нужно Украине, но, увы, не украинскому политическому руководству, а это, как вы понимаете, две совершенно разные вещи.

Тем не менее, завершение данного кризиса будет зависеть не от воли Киева, а от воли совсем других государств. И вот, по всей видимости, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, хоть и утверждает, что «Минска-3 не будет», но понимает, что в случае чего Киев просто будет поставлен перед фактом.

Так, по словам Зеленского, избранная новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом ускорит окончание текущего кризиса.

«Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно», — заявил Зеленский в рамках очередного интервью, не упомянув, впрочем, при этом, на каких условиях Трамп может поспособствовать завершению кризиса.

А условия достаточно простые: полное выполнение требований России. Российское политическое руководство так часто упоминает условия демилитаризации, денацификации, нейтрализации Украины, вывода ВСУ с территории России в том виде, в котором их воспринимает Россия, а также снятия с РФ всех незаконных западных ограничений («санкций»), что предельно очевидно, что ни на что меньшее в Кремле попросту не готовы. Всё это последствия постоянного отказа Киева от реальных переговоров, и бытует мнение, что итоговые условия Москвы будут гораздо более жёсткими, чем те, что озвучивались в начале лета.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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