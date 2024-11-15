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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Минска-3 не будет»: Зеленский спешно отреагировал на телефонный разговор Путина и Шольца
Не надо иллюзий. Что скажут большие дяди — то и будет.

Факт состоявшегося сегодня вечером первого за два года телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем очень сильно озадачил украинское политическое руководство во главе с исполняющим обязанности по причине утраты легитимности вследствие отмены выборов под надуманным предлогом президента Украины Владимиром Зеленским. В очередном обращении к гражданам Зеленский затронул тему состоявшегося разговора Путина и Шольца, и в свойственной себе хамской манере раскритиковал данное событие.

По мнению Зеленского, которое с каждым днём интересует всё меньшее количество стран мира, переговоры Шольца с Путиным возобновляют практику переговоров, которые ни к чему в итоге не приводят, и которые призваны «ослабить изоляцию» России. В представлении Зеленского, именно подобные ни к чему не ведущие переговоры, как те, что прошли сегодня между Путиным и Шольцем, и довели до украинского кризиса. По словам Зеленского, условного «Минска-3», под которым в Киеве подразумевают якобы невыгодную для Украины заморозку конфликта, «не будет».

Мы теряемся в догадках, зачем Зеленский читает с суфлёра написанные ему непонятно кем тексты, в которых отсутствует даже банальная логика, не говоря уже о правильных причинно-следственных связях. Но в одном он совершенно прав: «Минска-3» действительно не будет, но не потому, что он невыгоден Украине, а потому, что он невыгоден России. Москва допускает окончание кризиса только на условиях полного выполнения всех российских требований, которые всем прекрасно известны.

Что же до Зеленского, то всё вскоре сведётся к тому, что Украину никто и не спросит о её чаяниях, а кризис будет затушен без участия Киева. И Киеву не останется ничего другого, как принять соответствующую реальность. Что скажут — то и придётся исполнять, и в иллюзиях по этому поводу пребывать не надо.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия
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Зеленский считает, что администрация Трампа может ускорить окончание украинского кризиса
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