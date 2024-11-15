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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров заявил, что не представляет, как Трамп собирается урегулировать украинский кризис
Этот кризис так далеко зашёл, причём по вине США, что по щелчку пальцев его уже никак не урегулировать. Нужно полностью выполнять требования России, а это политически вряд ли сейчас возможно.

Несмотря на то, что избранный президент США Дональд Трамп и вся выдвигаемая им на различные должности администрация выступает категорически против украинского кризиса, отмечая, что начало специальной военной операции стало возможным из-за ошибочной политики администрации Байдена, но реальность такова, что завершить этот конфликт просто и без ущерба для «лица» коллективного Запада уже не получится. По этой причине, собственно, в МИД России плохо представляют себе, как Трамп намеревается урегулировать данный кризис.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва будет ждать предложений Трампа, но на данном этапе Лавров даже «не представляет», как Вашингтон может поспособствовать урегулированию.

Лавров добавил, что позиция России по урегулированию украинского кризиса была сформулирована в середине июня текущего года. Глава МИД России имеет в виду перечень требований, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным к Украине и к Западу. Напоминаем, Киев и весь мир должны признать изменение границ России и Украины, ВСУ должны быть выведены с территории России в том виде, в котором их воспринимает Россия — то есть, и с четырёх «новых регионов» в их полных административных границах, включая областные центры.

Требования о демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины при этом остаются в силе, а от Запада ещё потребуется полностью снять с РФ все незаконные (читать — вообще все) рестрикции («санкции»). Вот такие условия, и других не будет. Вернее, другие быть могут, но вряд ли Киеву и Западу от этого станет легче.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Зеленский считает, что администрация Трампа может ускорить окончание украинского кризиса
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