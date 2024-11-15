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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» разрабатывает эффективный аэродинамичный магистральный тягач — СМИ
Меньше затраты на топливо — меньше расходы на доставку. Следовательно, дешевле конечная продукция.

Двигателями экономики, при всём понимании важности железных дорог, всё-таки безальтернативно остаются автомобильные грузоперевозки. Для этого выпускаются седельные тягачи, различные компактные грузовики, малотоннажки и прочий автомобильный транспорт, приводящий экономические шестерёнки в действие. В России главным производителем грузовиков является «КАМАЗ», и вот, по всей видимости, в его модельном ряду грядёт пополнение.

Как сообщил tg-канал «Грузовики и вообще» со ссылкой на якобы сведения непосредственно от Камского автозавода, предприятие ведёт разработку «суперэффективного» магистрального тягача, ключевой особенностью которого станет аэродинамичность и, как следствие, экономичность. Новый тягач будет относиться к семейству «КАМАЗ» К6.

Наверное, не нужно объяснять, насколько экономичность важна в коммерческих грузоперевозках, ведь чем меньше топлива приходится расходовать на то, чтобы доставить груз из точки А в точку Б, тем дешевле этот самый груз будет для конечного потребителя.

Понятно, что сглаживание углов имеет свои пределы, и грузовик в любом случае с большим усилием будет преодолевать сопротивление воздуха, но свести его к минимально возможному не просто можно, а нужно.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #«камаз»
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