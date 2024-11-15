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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Инвестиционная программа «АвтоВАЗа» в следующем году превысит 45 млрд рублей
Держат предприятие на плаву за государственный счёт.

Легковое автомобилестроение в России испокон веков, за вычетом таких исключительных случаев, как первые послевоенные годы, было крайне печальной отраслью промышленности. Таковой она остаётся, увы, и по сей день. Главный производитель легковых автомобилей в России — «АвтоВАЗ» — держится на плаву, по сути, исключительно за счёт государственной поддержки и различных драконовских мер протекционизма, таких, например, как постоянное повышение так называемого утильсбора на ввозимые машины.

Так будет продолжаться и впредь, и сегодня об этом предельно ясно заявил первые вице-премьер и бывший министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По словам Мантурова, инвестиционная программа «АвтоВАЗа» в 2025 году превысит 45 миллиардов рублей.

Основная часть этих инвестиций будет направлена на проведение опытно-конструкторских работ по автомобилям в целом, по силовым агрегатам, а также на расширение производственных мощностей. Согласно утверждённому плану, в 2025 году «АвтоВАЗ» должен выпустить 500 тысяч автомобилей.

На сегодняшний день, как отмечается, уровень локализации производства автомобилей Lada составляет более 80 %: по крайней мере, именно такова у «АвтоВАЗа» доля российских поставщиков комплектующих для Lada.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #lada #«автоваз»
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Nvidia&Intel Hater
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нее,так не работает.тут десятка 2 про справку у тебя спрашивало,у меня никто.мне то зачем ее показывать.я на учете не состою и к психу не обращался.а вот ты состоишь ,тут даже нет сомнений.в пнд Пензы...
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Nvidia&Intel Hater
19:57
я тебе просто на ебло нассу как обычно.так приятнее.
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Nvidia&Intel Hater
19:56
ты тупое мерзкое быдло .помню как тебя в каждой теме обоссывали .ты уже ник менял раз 50 -весь в моче все время.тебя как питаром и говнососм иначе не зовут
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Nvidia&Intel Hater
19:55
по моему заглот совершил ты.причем то твое состояние постоянное.
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Nvidia&Intel Hater
19:55
ты питар .все тут давно про тебя так решили.ты очкодолбыш
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FelsheR-молодец
19:55
до свидания, деньги получила - свободна. Ищите меня в танчиках!) Больше не интересен, не люблю глупых.
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Nvidia&Intel Hater
19:54
сосешь ты.у тебя уже привычка .юу всех тут зашлотил .и напомнить как тебя тут на керу вертят непрерывно ??
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