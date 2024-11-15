Держат предприятие на плаву за государственный счёт.

Легковое автомобилестроение в России испокон веков, за вычетом таких исключительных случаев, как первые послевоенные годы, было крайне печальной отраслью промышленности. Таковой она остаётся, увы, и по сей день. Главный производитель легковых автомобилей в России — «АвтоВАЗ» — держится на плаву, по сути, исключительно за счёт государственной поддержки и различных драконовских мер протекционизма, таких, например, как постоянное повышение так называемого утильсбора на ввозимые машины.

Так будет продолжаться и впредь, и сегодня об этом предельно ясно заявил первые вице-премьер и бывший министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По словам Мантурова, инвестиционная программа «АвтоВАЗа» в 2025 году превысит 45 миллиардов рублей.

Основная часть этих инвестиций будет направлена на проведение опытно-конструкторских работ по автомобилям в целом, по силовым агрегатам, а также на расширение производственных мощностей. Согласно утверждённому плану, в 2025 году «АвтоВАЗ» должен выпустить 500 тысяч автомобилей.

На сегодняшний день, как отмечается, уровень локализации производства автомобилей Lada составляет более 80 %: по крайней мере, именно такова у «АвтоВАЗа» доля российских поставщиков комплектующих для Lada.