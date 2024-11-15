Ничего нового канцлер, впрочем, не сказал. Что вызывает вопрос: зачем звонил-то?

России с действующим немецким руководством говорить, по большому счёту, не о чем, поэтому никаких официальных переговоров между канцлером ФРГ и президентом России не было с конца 2022 года. По всей видимости, в реальности Шольц всё-таки потихоньку осознаёт, что восстановление отношений с Россией нужно в первую и последнюю очередь Германии, и что украинский кризис уже никакие силы — даже прямая масштабная интервенция НАТО — не просто не перевернёт, а даже не остановит. Так, сегодня представитель кабмина ФРГ Штефен Хебештрайт передал в СМИ информацию о состоявшемся телефонном разговоре Олафа Шольца и Владимира Путина.

Как отмечает немецкая сторона, в рамках этого разговора главы двух государств обсудили украинский кризис. Шольц, по сути, делал противоречащие друг другу заявления: с одной стороны, призывал к поиску справедливого и долгосрочного мира, а с другой, призывал Путина вывести с Украины войска и напоминал президенту России о «решимости» Германии оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется».

Как вы понимаете, если разговор действительно вёлся в такой плоскости, то Путину, по большому счёту, следовало просто бросить трубку: заявления Шольца не просто неприемлемы, они абсолютно неадекватны, учитывая сразу два факта. Во-первых, Россия в этом конфликте побеждает, а многие аналитики справедливо отмечают, что она в нём уже победила, дальше дело за формальностями, заключение которых — вопрос времени, причём, возможно, весьма длительного. Во-вторых, именно Германия в значительной степени виновна в начале и затягивании данного кризиса: Берлин не оказывал на Киев давление в деле выполнения Минских соглашений, а также является второй после США страной по объёму оказанной Украине военной помощи.

Проще говоря, Германия не имеет права голоса, а её мнение не будет рассматриваться при разрешении текущего кризиса. Справедливости ради, Москва вообще ничьё мнение по данному вопросу спрашивать не будет, а вот Германии избежать ответственности в виде наложенной на неё в будущем обязанности выплачивать РФ компенсации и репарации, позволить нельзя.