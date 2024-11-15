Как невысоко современная молодежь оценивает свою свободу, однако.

С момента начала Россией её специальной военной операции на Украине непосредственно внутри РФ многократно участились случаи диверсий, совершаемых мало что понимающими в жизни гражданами России по указанию украинских спецслужб. Федеральная служба безопасности (ФСБ) регулярно отлавливает таких любителей навредить собственному государству за копейки, причём, что характерно, в большинстве случаев такие вредители — это малолетние жаждущие лёгких денег.

Не стал исключением и свежий случай. Как сообщила ФСБ России, в Кировской области прямо в момент совершения диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали был пойман и задержан 16-летний подросток. Во время допроса он признался, что выполнял задание украинских специальных служб, за выполнение которого ему были обещаны 25 тысяч рублей. Контакт с заказчиком подросток вёл через Telegram, через который, а факт сотрудничества Telegram с российскими (да и с любыми в целом) спецслужбами оспаривать бессмысленно, его, собственно, и вычислили, сумев предотвратить совершение диверсии.

По замыслу, поджог двух управляющих ящиков должен был привести к параличу движения на Транссибирской магистрали вследствие отказа работы системы шлагбаумов и железнодорожных семафоров.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России — покушение на диверсию. Теоретически, малолетний несостоявшийся преступник может уехать в не столь отдалённое место, где за ним будут ухаживать и кормить за счёт государства, на 15 лет.

Здесь необходимо разобраться, кто родители подростка, почему не следят за ребёнком, не занимаются его воспитанием и попустительствуют до такой степени, что их отпрыск готов совершить преступление за жалкие 25 тысяч рублей, сломав себе, да и, по большому счёту, родителям тоже, жизнь.