Дескать, пользы от этого будет больше.

Пожалуй, на сегодняшний день уже давно не секрет, что российское политическое руководство искренне верило и надеялось на то, что с коллективным Западом возможно не просто мирное, но и взаимовыгодное сосуществование или даже дружба. По этой причине тогда ещё совсем «зелёный» президент России Владимир Путин предлагал американским президентам Биллу Клинтону и Джорджу Бушу-младшему принять РФ в Североатлантический альянс. Довольно быстро, впрочем, выяснилось, что Россия Западу нужна исключительно как сырьевая база и рынок сбыта своей продукции, и никаких равных отношений при такой постановке внешней политики США быть не может.

Впрочем, ничто не вечно. Сейчас к власти в США приходят элиты, которые в качестве главного американского геополитического противника видят не Россию, а Китай. И в их представлении Россия в этом противостоянии может послужить хорошим союзником. Озвучил это мнение номинированный Дональдом Трампом на должность генерального прокурора конгрессмен Мэтт Гетц. По мнению Гетца, Россия в НАТО принесёт гораздо больше пользы, чем Украина. Вообще, отличие новой американской администрации от предыдущей не в отношении к России как к государству в целом, а в его позиционировании относительно США. Если для уходящей администрации РФ это противник номер один, то для приходящей — не противник, а актив.

Как вы прекрасно понимаете, ничего хорошего ждать от США не приходится: российское политическое руководство уже отметило, что не разменяет отношения с Китаем на отношения с США, и что если последние хотят мириться, то просто на условиях замирения, а не совместной дружбы против кого бы то ни было.

Что до европейских государств, то существует надежда на то, что без безграничной американской поддержки Европа очень быстро «схлопнется» по причине того, что банально не «вывозит» чудовищные расходы на оборону, которые сейчас полностью висят на Соединённых Штатах через НАТО, и отдельные европейские страны после, безусловно, смены власти в них, начнут приходить к РФ мириться. Впрочем, сейчас в ЕС правят бал настолько оторванные от реальности инфантильные элиты, что, боимся, раньше, чем произойдёт полный коллапс, там не опомнятся. Европа судьбу для себя выбрала: чтобы произошёл «отскок», сначала должен произойти удар о стену. Многие политологи, впрочем, полагают, что удар как таковой уже случился, сейчас просто, как в замедленной съёмке, идёт деформация объекта.