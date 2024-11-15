Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США предложили принять в НАТО Россию вместо Украины
Дескать, пользы от этого будет больше.

Пожалуй, на сегодняшний день уже давно не секрет, что российское политическое руководство искренне верило и надеялось на то, что с коллективным Западом возможно не просто мирное, но и взаимовыгодное сосуществование или даже дружба. По этой причине тогда ещё совсем «зелёный» президент России Владимир Путин предлагал американским президентам Биллу Клинтону и Джорджу Бушу-младшему принять РФ в Североатлантический альянс. Довольно быстро, впрочем, выяснилось, что Россия Западу нужна исключительно как сырьевая база и рынок сбыта своей продукции, и никаких равных отношений при такой постановке внешней политики США быть не может.

Впрочем, ничто не вечно. Сейчас к власти в США приходят элиты, которые в качестве главного американского геополитического противника видят не Россию, а Китай. И в их представлении Россия в этом противостоянии может послужить хорошим союзником. Озвучил это мнение номинированный Дональдом Трампом на должность генерального прокурора конгрессмен Мэтт Гетц. По мнению Гетца, Россия в НАТО принесёт гораздо больше пользы, чем Украина. Вообще, отличие новой американской администрации от предыдущей не в отношении к России как к государству в целом, а в его позиционировании относительно США. Если для уходящей администрации РФ это противник номер один, то для приходящей — не противник, а актив.

Как вы прекрасно понимаете, ничего хорошего ждать от США не приходится: российское политическое руководство уже отметило, что не разменяет отношения с Китаем на отношения с США, и что если последние хотят мириться, то просто на условиях замирения, а не совместной дружбы против кого бы то ни было.

Что до европейских государств, то существует надежда на то, что без безграничной американской поддержки Европа очень быстро «схлопнется» по причине того, что банально не «вывозит» чудовищные расходы на оборону, которые сейчас полностью висят на Соединённых Штатах через НАТО, и отдельные европейские страны после, безусловно, смены власти в них, начнут приходить к РФ мириться. Впрочем, сейчас в ЕС правят бал настолько оторванные от реальности инфантильные элиты, что, боимся, раньше, чем произойдёт полный коллапс, там не опомнятся. Европа судьбу для себя выбрала: чтобы произошёл «отскок», сначала должен произойти удар о стену. Многие политологи, впрочем, полагают, что удар как таковой уже случился, сейчас просто, как в замедленной съёмке, идёт деформация объекта.

#россия #сша #политика #китай #нато #евросоюз
1
Показать комментарии (1)
В Думе допустили, что вскоре немецкие автобренды вернутся в Россию
Основатель TSMC не уверен, что церемония открытия предприятия в Аризоне состоится
Администрация Байдена успела выделить TSMC субсидии на строительство предприятий в Аризоне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
6
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
37
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
7
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
11
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
14
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
21
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5

Сейчас обсуждают

Megagad
15:29
Вы забыли добавить "мелочь" - для игры на плойке ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие аккаунта PSN ;) Того самого PSN, в котором ЗАБЛОКИРОВАНО более 180 стран :D Россия в том числе.
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
rdev
15:27
не я не про те танки, про гейропейские с гер майором на борту
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
Дмитрiй Молодцовъ
15:26
Ну во первых авторы статьи не говорят что видно плохое. Во вторых прямо рекомендуют его посмотреть. В третьих я говорю не про то какое прекрасное видео Кунгурова а про то что там тайтлов которые дейст...
Пять произведений, с которых не стоит начинать знакомство с киберпанком
Алексей Дрёмин
15:26
Я и в последующие года не буду уходить с 10ки
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
linux4ever
15:25
При их силе тока небольшой недоконтакт это катастрофа.
MSI расследует инцидент со сгоревшим AMD Ryzen 7 9800X3D на материнской плате MAG X870 Tomahawk WIFI
rdev
15:24
не замечал за чимбой либерализм и диванный социализм, похоже дедушка настоящий, да и чимба столько методичек не осилит., может конечно кент из его тусовочки...
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
FelsheR-молодец
15:22
Осел тупой, посмотри на форуме как я на х3470+3060 уделал 2060+3060. И смачно пососи!))))
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
nonses84
15:20
Да-да, на восстановление страны, а как же 🤦
Еврокомиссия выделит Украине €4,1 млрд в рамках программы Ukraine Facility
NuclearMissionJam
15:20
У меня скромная пекарня с RTX 3060. И я играю на ней в игры, а не форчпокены и рэчеты и кланки. Пусть нормальные игры покажут, штук хотя бы 20. А так соневские игрульки с драгонейджами никому не упали...
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Валерий Тимошенко
15:18
😆
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем