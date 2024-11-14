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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Думе допустили, что вскоре немецкие автобренды вернутся в Россию
Так просто позволять это делать нельзя ни в коем случае. Только с компенсациями и огромными штрафами.

О влиянии незаконных западных рестрикций в отношении России можно в первую, да и, по большому счёту, в последнюю очередь судить по автомобильной отрасли. Привычные автомобильные бренды все без исключения ушли с российского рынка, потому что не смогли защитить свои интересы и были вынуждены взять под козырёк, но реальность такова, что возвращаться на российский рынок им придётся, причём, вероятно, даже раньше, чем многим сейчас кажется.

Так, депутат Госдумы Николай Арефьев предположил, что происходящие сейчас события могут привести если не к полному, то хотя бы к частичному снятию с России незаконных нелегитимных рестрикций, что, в свою очередь, позволит тем же немецким автобрендам в лице BMW и Mercedes вернуться на отечественный рынок.

Впрочем, уточнил Арефьев, просто так пускать их обратно не стоит: они должны будут вернуться на российский рынок только при условии, что это не повредит непосредственно отечественным автопроизводителям. Мы, конечно, не берёмся судить, каким образом Арефьев видит в отечественных автопроизводителях, во-первых, что-то отечественное кроме металла и давным-давно морально устаревших двигателей, а во-вторых, конкурентов BMW и Mercedes, но определённая логика в этом есть. Полагаем, подразумевается, что европейским автопроизводителям машин А- и B-класса путь на российский рынок теперь заказан: на них будут устанавливаться пошлины, которые будут делать их заведомо неконкурентоспособными.

Необходимо понимать, что простого снятия с России рестрикций будет недостаточно. Все государства, которые участвовали в экономическом конфликте против России, надо будет обязать выплачивать в пользу РФ компенсации за нанесённый рестрикциями ущерб. А он, кто бы что ни говорил, значителен. Если западным странам такой расклад не нравится, то им следует помнить, что экономическая агрессия была их собственным выбором, и последствия от этого решения надо было просчитывать. Причём совершенно не обязательно брать компенсацию в виде денежных сумм: можно обеспечить выполнение требования через передислокацию, например, немецкой промышленности в РФ.

#россия #экономика #санкции #автомобили #германия #bmw #mercedes
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