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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: власти США считают удары ВСУ западными ракетами по территории России неоправданным риском
И совершенно правильно считают, ведь отвечать за это будут вовсе не ВСУ и даже не Украина.

Казалось бы, тему возможных ударов западными ракетами вглубь общепризнанной территории России пора уже забыть, причём это сделать нужно именно западным функционерам и прессе — ради блага собственных же государств и населения. Но по какой-то труднообъяснимой причине эта тема продолжает регулярно всплывать в обсуждении. Вот, например, агентство Bloomberg пишет, что европейские чиновники пытаются склонить США к принятию соответствующего решения, но американская администрация всячески продолжает этому сопротивляться.

Как отмечает Bloomberg, из Белого дома регулярно поступают одни и те же ответные фразы, подразумевающие, что принятие решения об ударах западным оружием по общепризнанной территории РФ — это неоправданный запредельный риск, поскольку ущерб эти удары России нанесут крайне «ограниченный», а вот последствия для тех, кто такие решения примут, могут быть фатальными, учитывая колоссальные военные возможности России.

Ранее представители пока ещё остающейся у власти американской администрации не раз отмечали, что в текущем конфликте не существует какой-нибудь «серебряной пули» (чудо-оружия, которое в одиночку перевернёт ход конфликта).

Между тем избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать новую администрацию, в которую как на подбор включает людей, крайне нелицеприятно отзывающихся об Украине и её политическом руководстве, а также призывающих повесить бремя содержания Киева на Европу, которая данный конфликт, по большому счёту, и устроила, отказавшись оказывать на Украину давление в деле исполнения Минских соглашений. Напоминаем, Франция, Германия и Россия — это гаранты (подчёркиваем: гаранты) тех соглашений, а не их стороны, и Франция с Германией должны были воздействовать на Киев так, как Россия воздействовала на ДНР+ЛНР. Но потом весьма «неожиданно» для всех, кроме тех, кто понимали, с кем на Западе приходится иметь дело, стало известно, что никто ничего соблюдать не собирался, а «Мински» были лишь способом затянуть время для вооружения Украины с целью натравливания её на Россию.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия
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