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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Беларуси из автоматов Калашникова сделали противодроновую зенитную турель
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Украинский кризис возвёл необходимость применения своих беспилотников и противодействия беспилотникам противника в абсолют, и в полевых условиях, когда другого нет, сгодится всё подряд, но «ноу-хау» белорусских инженеров сложно обойти стороной, не начав хотя бы улыбаться. Так, в Сети стали распространяться кадры, на которых министр обороны Республики Беларусь опробовал вполне себе серийную зенитную турель, собранную из автоматов Калашникова.

По замыслу, такая импровизированная «турель» будет использоваться для отстрела низколетящих беспилотников противника. В чём логика данной системы вооружений, понять, откровенно говоря, сложно, поскольку у неё имеется ключевая проблема в виде малого боезапаса и в целом «кустарности» самой конструкции. Получается, стрелку нужно либо переключаться от одного автомата в составе «турели» к другому, либо «высадить» весь боекомплект за две секунды, вряд ли при этом добившись поражения движущейся цели.

Безусловно, практика показывает, что лучшим вариантом противодействия беспилотникам является их физическое поражение и уничтожение, но конкретно протестированное Хрениным «ноу-хау» — это что-то за пределами описания литературным языком.

#беспилотники #беларусь #белоруссия
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