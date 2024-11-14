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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Кроссовер Xcite X-Cross 8 вышел на российский рынок по цене от 2,99 млн рублей
Производство налажено на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Xcite, новый российский автомобильный бренд, запустил продажи своего второго кроссовера — X-Cross 8. Производство модели налажено на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, ныне известного как «Автозавод Санкт-Петербург». Как и дебютировавший ранее X-Cross 7, новинка собирается из китайских машинокомплектов. Официально X-Cross 8 был представлен в конце октября.

Российским покупателям X-Cross 8 доступен в трёх вариантах: переднеприводном Enjoy и полноприводных Enjoy 4WD и Techno 4WD. Все версии оснащены 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. (275 Нм), работающим в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Разгон до «сотни» занимает от 8,9 до 10,5 секунд в зависимости от модификации, максимальная скорость достигает 195 км/ч. Семиместный салон обеспечивает вместительный багажник, объём которого варьируется от 193 до 2101 литра при сложенных спинках задних сидений.

Габариты кроссовера составляют 4740 x 1860 x 1705 мм (длина x ширина x высота), колёсная база — 2710 мм, дорожный просвет — 190 мм. Уже в базовой комплектации Enjoy кроссовер хорошо оснащён: 18-дюймовые колёсные диски, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, передние и задние парктроники, датчики дождя и света, подогрев руля и передних кресел, виртуальная приборная панель и мультимедийный экран (оба диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, система кругового обзора, шесть подушек безопасности и круиз-контроль.

Версия Enjoy 4WD дополнительно получила беспроводную зарядку для смартфона, подогрев задних сидений и 8-дюймовую сенсорную панель управления климатом. Топовый вариант Techno 4WD отличается панорамным люком, атмосферной подсветкой салона, вентиляцией передних кресел и системой мониторинга слепых зон.

Стоимость Xcite X-Cross 8 начинается от 2 995 500 рублей за переднеприводную версию Enjoy. Полноприводные модификации Enjoy 4WD и Techno 4WD обойдутся в 3 295 500 и 3 395 500 рублей соответственно.

#автомобили #xcite #xcite x cross 8
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