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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине отметили тот факт, что в Мариуполь стремительно возвращаются мирные жители
Озадачиваться здесь нечем. На Украине перспектив 0, в Мариуполе — вагон и маленькая тележка.

Город Мариуполь стал, пожалуй, главным символом российской специальной военной операции на Украине. Трагедия его разрушения в ходе боевых действий, стремительное восстановление сразу после установления над ним контроля ВС РФ, новая жизнь, новые возможности. Сколько ещё городов будет ждать судьба Мариуполя, учитывая отрыв официального Киева от реальности, боимся даже предполагать, но Мариуполь стал первым, а потому — символическим. В любом случае, восстановление города идёт, причём стахановскими темпами, и, глядя на всё это, а правду в мешке в современном мире не утаишь, в него активно возвращаются мирные жители.

Данный факт не могут скрывать даже в рамках одиозного «телемарафона», с помощью которого оказывается воздействие на сознание украинцев, которые по каким-то причинам его ещё смотрят. Так, советник бывшего мэра Мариуполя (при украинской, имеется в виду, администрации) Пётр Андрющенко отметил, что в город уже вернулась, по меньшей мере, треть жителей.

На самом деле, конечно, за два года в Мариуполь вернулось гораздо больше, чем треть жителей, но главное не в этом. В качестве причин, по которым люди возвращаются в Мариуполь, находящийся отныне под контролем России, Андрющенко назвал отсутствие достаточной поддержки вынужденных переселенцев со стороны украинского государства. У людей нет перспектив, потому что с рабочими местами на Украине сейчас колоссальные проблемы, да и стоимость аренды в удалённых от линии боевого соприкосновения городах попросту запредельная. Проще говоря, отметил Андрющенко, чтобы не разгонять совсем уж «зраду», причина не идеологическая, а исключительно материальная. В реальности, конечно, причина и идеологическая тоже.

Понять мариупольцев несложно: Россия обеспечивает их бесплатным жильём взамен утраченного, активно восстанавливает инфраструктуру и обеспечивает рабочими местами с достойными заработными платами. Украина ничего подобного предложить и в «тучные»-то времена не могла, что уж говорить про нынешнее положение дел.

#россия #украина #политика #боевые действия
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