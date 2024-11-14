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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин пообещал разобраться с «замедлением» YouTube
По крайней мере, такой вывод сделал режиссёр и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Как вы прекрасно знаете, в России сейчас действует продавленное Роскомнадзором решение о «замедлении» видеохостинга YouTube, принятое в качестве меры воздействия на сервис, который упорно не хочет соблюдать российское законодательство и восстанавливать неправомерно удалённые/заблокированные каналы российских общественных и политических деятелей, а также различных блогеров. На сегодняшний день очевидно, что мера воздействия своего эффекта не возымела — Google как владелец YouTube попросту не может ослушаться решения правительственных органов США, точно так же, как в России компании не могут ослушаться решений государства — поэтому надо прекращать вредить простым пользователям и отменять решение о «замедлении».

То же самое, только, естественно, другими словами, сказал сегодня гендиректор «Мосфильма» режиссёр Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шахназарова, замедление работы YouTube нецелесообразно, и что под раздачу от замедления видеохостинга попали пользователи, которые смотрели на этом сервисе, в частности, простые кинофильмы.

Как отметил глава «Мосфильма», Путин упомянул про различные распространяемые на YouTube «пакости», в ответ на что Шахназаров уточнил, что замедление сервиса не мешает чтению этих «пакостей», поскольку те, кому надо, всё равно обходят блокировки YouTube. По словам Шахназарова, Путин пообещал разобраться с вопросом замедления YouTube.

Напомним, что именно замедление YouTube, которое по факту является блокировкой его работы, потому что замедление слишком уж «жёсткое», обеспечило взрывной рост спроса в России на различные VPN-сервисы. Если без ранее заблокированных в России западных сервисов жить, ничего не теряя, безусловно, можно, то вот YouTube пользуются практически все, кто имеют в РФ доступ в Интернет. Уже много раз отмечалось, что YouTube в России до сих пор вне конкуренции по целой совокупности причин: от технологических до количественных. Такого объёма разностороннего видеоконтента, как на YouTube, нет больше нигде и не будет больше нигде. Причины понятны: он появился раньше, развивался быстрее, и охват имеет колоссальный.

Печалит во всей этой ситуации то, что без прямого вмешательства главы государства ничего с мёртвой точки даже в таких максимально отстранённых от политического руководства страны вопросах не сдвигается. Ничего хорошего в этом нет.

#россия #google #youtube
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