Арабские шейхи тоже умеют считать деньги. Если Aurus предлагает то же самое, что Rolls Royce, но за треть цены, то почему нет?

В ноябре прошлого года в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) на промышленной площадке в Дубае началось производство автомобилей российского премиального бренда Aurus, а конкретно — седанов Aurus Senat. Идея понятная: обеспечить российским производителям комплектующих для Aurus дополнительные заказы, увеличить их массовость и, как следствие, сократить их единичную себестоимость. Расширение рынка — это всегда большое преимущество, и именно поэтому страны, считающие, что у них есть такой потенциал, стараются подмять эти рынки под себя.

Производство идёт, и вот, сегодня стало известно, что в ОАЭ провели тест-драйв (ознакомительное вождение) собранного в стране Aurus Senat. Как отметил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, перед нами продукт успешной промышленной кооперации, вызвавший интерес среди потенциальных покупателей.

Необходимо понимать, что автомобили Aurus предлагают примерно тот же уровень роскоши, что условный Rolls Royce, но по значительно более низкой цене. Полагать, что арабские шейхи, получившие своё богатство просто по удачному стечению обстоятельств, не умеют считать деньги, не стоит: это как минимум большое заблуждение.