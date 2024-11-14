Это евродипломатия такая. Полный срыв черепицы.

Если у кого-то ещё остались сомнения в том, что в Европе наблюдается полнейшая деградация политических элит, хотя все эти сомнения этими же элитами и были развеяны, то сегодня у одного из их представителей — главы так называемой Евродипломатии Жозепа Борреля — вновь мысли начали выходить за пределы головы и попадать в микрофон во время выступления в Европарламенте.

Сейчас в Евросоюзе форменная паника на фоне избрания Дональда Трампа на должность президента США, ведь Европа прекрасно понимает, что без колоссальной протекции со стороны своего старшего брата она не значит примерно ничего и в геополитическом плане не способна примерно ни на что. И именно эта паника и заставляет Борреля делать комментарии, о которых, быть может, ему лично жалеть не придётся, потому что он досиживает на этой должности последние две недели, но вот Европе — очень даже придётся.

Так, Боррель сравнил Соединённые Штаты при втором сроке Трампа с Испанией периода диктатуры Франсиско Франко. При этом глава «Епродипломатии» отметил, что разница между двумя политиками всё же есть: если Франко пришёл к власти в результате государственного переворота (в Евросоюзе, оказывается, знают, что такое государственный переворот), то Трамп был избран народом США.

Не знаем, зачем еврофункционеры вот так открыто озвучивают свои мысли. Точно также мы не понимаем, почему так вышло, что в Европе во власть прорываются не лучшие, а просто люди, которых можно назвать продуктами обратной селекции элит, способностей которых хватает разве что на бесконечное навешивание ярлыков, жизнь в иллюзиях и продвижение «повестки».

В любом случае, Европа стремительно теряет не только субъектность, но и актуальность в международных отношениях. Деиндустриализация Европы, которая сейчас идёт семимильными шагами, приведёт к тому, что Старому Свету совершенно нечего будет предложить остальному миру. А раз нечего предложить, то нечего использовать и для оказания политического и/или экономического влияния. И всё это — следствие работы «деятелей», подобных герою данной заметки.