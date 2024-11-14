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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина рассматривает возможность переговоров с РФ и сдачи территорий — NYT
Мало кого в этом мире волнует, к чему там готова Украина. Других условий в принципе не будет.

На протяжении всего текущего конфликта официальный Киев только и грезил мыслью о том, что коллективный Запад ему поможет, и за счёт этой помощи он «вернёт» себе все территории в границах 1991 года. Само это словосочетание «границы 1991 года» стало уже нарицательным, означающим максимальный отрыв политического руководства страны от реальности и желание жить в фантазиях. Но фантазировать можно ровно до тех пор, пока существуют те, кто готовы поддерживать для вас эту вымышленную реальность. А когда уже всем предельно понятно, чем закончится украинский кризис, жить в иллюзиях становится всё сложнее.

И вот, по всей видимости, началось прозрение. Как пишет The New York Times, украинское политическое руководство на фоне грядущих изменений в администрации США при избранном президенте Дональде Трампе сменило подход к видению конфликта и поставило во главу угла не территории, а безопасность.

Как отметил в комментарии для издания председатель комитета Верховной Рады по обороне и разведке Роман Костенко, территории важны, но второстепенны: для Украины нет ничего более важного, чем безопасность, и переговоры (с Россией, естественно) должны быть основаны именно на гарантиях этой самой безопасности.

При этом формально признавать отход ряда территорий под контроль России Киев, добавил Костенко, не собирается. Здесь нам сразу же придётся поставить господина Костенко на место, отметив, что совершенно никого не волнует, что собирается или не собирается делать текущее руководство Украины. В условия, выдвинутые Россией по мирному урегулированию, входит денацификация Украины, то есть, полная смена не только власти, но и отмена всех, мягко говоря, неоднозначных, одиозных законов. Как следствие, новая власть признает всё так, как ей будет велено. Причём признать и закрепить изменение границ двух государств Украина и Россия должны будут на уровне ООН, дабы никто не мог этот факт оспаривать. А уж признает свершившуюся реальность коллективный Запад или скажет, что «легитимным» правительством остаётся то, которое было заменено, это, по большому счёту, уже совершенно никого не волнует.

Как уже отмечалось неоднократно, Украина, подначиваемая своими западными спонсорами, решила рискнуть. В этой азартной игре Киев проиграл, и должен нести за это всю полноту ответственности, при этом пересмотр результатов «игры» не допускается: не надо было садиться за игровой стол изначально и не надо было повышать ставки. Исполнение Минских соглашений гарантировало бы Киеву сохранение контроля над всей территорией за вычетом Крыма, но что сделано, то сделано.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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