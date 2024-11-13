Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
РКН: Twitch продолжает игнорировать требования об удалении запрещённого в РФ контента
Будущее Twitch в России, по всей видимости, решено. Пока владельцы платформы не одумаются, конечно.

Если та или иная иностранная компания работает на российском рынке, а стриминговый сервис Twitch, несмотря на то, что он принадлежит Amazon, с российского рынка не уходил и даже продолжает с большим удовольствием принимать оплату за подписки, то она должна полностью исполнять законодательство рынка присутствия. Вот с этим-то в условиях текущей конфронтации коллективного Запада с Россией, когда любые возможные ресурсы используются для продвижения нужной Западу «повестки», сервисы отказываются исполнять требования российского законодательства и незамедлительно удалять весь запрещённый контент со своих серверов.

Роскомнадзор (РКН), как бы к нему кто ни относился, относится к этим явлениям предельно лояльно и принимает решение о блокировке доступа к сервисам-нарушителям только тогда, когда все инструменты воздействия уже были использованы безрезультатно. По всей видимости, следующим на очереди на «замедление» или полный обруб доступа в России является именно Twitch, поскольку сегодня пресс-служба Роскомнадзора напомнила о том, что данный стриминговый сервис так до сих пор и не удалил контент, обозначенный РКН как запрещённый в России.

«Ряд материалов, размещённых на площадке Twitch, внесён в реестр запрещённой информации и до сих пор остаётся неудалённым», — гласит комментарий Роскомнадзора.

Понятно, что контент подобного рода есть везде, даже на «законопослушных» Rutube и VK Видео, и что для того, чтобы до этого контента добраться, особенно в реалиях Twitch, когда, в отличие от того же YouTube, у сервиса нет каких бы то ни было вменяемых алгоритмов «впихивания» этого контента, нужно очень сильно постараться, но необходимо давать сервисам понять, что присутствовать на рынке и быть свободным от его требований не получится.

Отметим, что в России по аналогичным причинам уже заблокированы X (Twitter), Instagram и Facebook (соцсети признанной в России экстремистской организации Meta), Discord, «замедлен» до состояния неработоспособности YouTube.

#россия #роскомнадзор #twitch
+
Написать комментарий (0)
Магазин приложений RuStore появится на устройствах от Apple — соответствующий законопроект приняла сегодня Госдума
The Times: Украина может создать простую ядерную бомбу в случае отказа Трампа от финансирования Киева
Трамп собирается назначить специального посланника по урегулированию украинского кризиса — СМИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
37
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
14
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
11
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
54
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
46
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
20
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
6

Сейчас обсуждают

aleximus777
23:29
У меня ответ - практически каждый проффесионал в своей области в подавляющем случае делает себе что-то сам. Электрик сам разведет себе электрику, автослесарь починит себе тачку. А уж собрать себе комп...
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
Максим Сидоров
23:20
Поэтому материнскую плату, бп, ссд лучше покупать в магазине. А вк, память, проц без проблем на авито. Там, как правило, либо работает либо нет.
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Сергей Анатолич
23:20
Ну создать то может и получится, а дальше? Ну применит. Ведь это полностью развяжет России руки. Когда то адольф гитлер, году эдак в 1945м, то же грезил о мистическом оружии возмездия, а нашли его в о...
The Times: Украина может создать простую ядерную бомбу в случае отказа Трампа от финансирования Киева
Nacvark
23:16
как объясняли, списывают из-за того, что страны не имеют возможности выплатить долг.
МИД РФ сообщили о списании долгов странам Африки на сумму более $20 млрд
Philipp Seven
23:01
Да почему подделка? В 4к на ультрах вполне реальная картина. Все упирается в гпу. Вот когда 5090 подвезут - будет интересно посмотреть.
UserBenchmark советует для игр Core i5-13600K вместо Ryzen 7 9800X3D
Vito Vago
23:01
Им всё равно отдавать нет денек...
МИД РФ сообщили о списании долгов странам Африки на сумму более $20 млрд
ニコライ レイヴン
22:58
Если вставить медленную оперативку против быстрой, как думаешь где фпс будет больше? Вот так и с процессорами. Подумай на досуге.)
UserBenchmark советует для игр Core i5-13600K вместо Ryzen 7 9800X3D
Valerij Zviozdkin
22:57
Да действительно 1000 микроволновок могли бы дать 10 мегаватт,секунда излучения эквивалентно 2 кг.Скучно.
Новые крылатые ракеты компании MBDA смогут обезвредить самые мощные системы ПВО в мире
7raven
22:50
Взорвется она прямо в месте своего производства ))
The Times: Украина может создать простую ядерную бомбу в случае отказа Трампа от финансирования Киева
Александр Ломакин
22:47
Трансы что забыли на этом ресе?
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем