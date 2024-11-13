Будущее Twitch в России, по всей видимости, решено. Пока владельцы платформы не одумаются, конечно.

Если та или иная иностранная компания работает на российском рынке, а стриминговый сервис Twitch, несмотря на то, что он принадлежит Amazon, с российского рынка не уходил и даже продолжает с большим удовольствием принимать оплату за подписки, то она должна полностью исполнять законодательство рынка присутствия. Вот с этим-то в условиях текущей конфронтации коллективного Запада с Россией, когда любые возможные ресурсы используются для продвижения нужной Западу «повестки», сервисы отказываются исполнять требования российского законодательства и незамедлительно удалять весь запрещённый контент со своих серверов.

Роскомнадзор (РКН), как бы к нему кто ни относился, относится к этим явлениям предельно лояльно и принимает решение о блокировке доступа к сервисам-нарушителям только тогда, когда все инструменты воздействия уже были использованы безрезультатно. По всей видимости, следующим на очереди на «замедление» или полный обруб доступа в России является именно Twitch, поскольку сегодня пресс-служба Роскомнадзора напомнила о том, что данный стриминговый сервис так до сих пор и не удалил контент, обозначенный РКН как запрещённый в России.

«Ряд материалов, размещённых на площадке Twitch, внесён в реестр запрещённой информации и до сих пор остаётся неудалённым», — гласит комментарий Роскомнадзора.

Понятно, что контент подобного рода есть везде, даже на «законопослушных» Rutube и VK Видео, и что для того, чтобы до этого контента добраться, особенно в реалиях Twitch, когда, в отличие от того же YouTube, у сервиса нет каких бы то ни было вменяемых алгоритмов «впихивания» этого контента, нужно очень сильно постараться, но необходимо давать сервисам понять, что присутствовать на рынке и быть свободным от его требований не получится.

Отметим, что в России по аналогичным причинам уже заблокированы X (Twitter), Instagram и Facebook (соцсети признанной в России экстремистской организации Meta), Discord, «замедлен» до состояния неработоспособности YouTube.