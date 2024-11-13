Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
The Times: Украина может создать простую ядерную бомбу в случае отказа Трампа от финансирования Киева
Шантаж, получается. Но больше похоже на попытку «слить» ставшего уже «токсичным» Зеленского.

Случайных людей в политике, а Владимир Зеленский и все к нему приближённые и рассаженные по руководящим постам, безусловно, являются абсолютно случайными людьми в политике, доводить до отчаяния нельзя, потому что у них отсутствует опыт, хладнокровие, расчётливое мышление, умение просчитывать действия на несколько шагов вперёд, а также начисто отсутствует понимание последствий тех или иных решений. Доведённое несколько месяцев назад до отчаяния, киевское политическое руководство решило устроить Курскую авантюру, итогом которой стало ещё более тяжёлое положение Украины на линии боевого соприкосновение с совсем неиллюзорной перспективой полного коллапса с последующим подписанием капитуляции.

И вот, теперь руководство Украины, которая оказывает сопротивление российской специальной военной операции исключительно (подчёркиваем: исключительно) за счёт западного финансирования и военной помощи, переживает, что после въезда Дональда Трампа в Белый дом, до чего осталось чуть больше двух месяцев, останется и без денег, и без оружия. Иными словами, новый виток отчаянности положения Украины. Потихоньку понимать, с кем имеет дело, начала уже даже британская пресса. Так, издание The Times пишет, что у Украины якобы имеется «ядерная опция» на случай, если Трамп перекроет финансирование Киева.

Эта опция заключается в создании простой ядерной бомбы, в основу которой ляжет плутониевое топливо, доступ к которому у Украины есть благодаря наличию атомных электростанций. По мнению авторов материала, возможность создать простенькую плутониевую бомбу уровня «Толстяка», сброшенного на японский город Нагасаки в конце Второй мировой войны, у Украины вполне имеется.

Получается, что Зеленский намерен шантажировать не только Трампа, но и весь коллективный Запад, тем, что в случае перекрывания финансирования Украина применит ядерное оружие. Не знаем, насколько такой расклад в пользу Украины, которая моментально отвернёт от себя даже своих спонсоров и кукловодов. Здесь всё будет зависеть от России: как уже отметил президент РФ, Москва не позволит Киеву обрести ядерное оружие. А это значит, что Россия не остановится ни перед чем, и считаться не будет ни с чем. Проще говоря, если ради предотвращения появления у Киева ядерного оружия всю Украину придётся надолго отправить в XIX век, полностью обрубив ей всё электроснабжение, то это решение будет принято без зазрения совести.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия #ядерное оружие
+
Написать комментарий (0)
Трамп собирается назначить специального посланника по урегулированию украинского кризиса — СМИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
37
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
13
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
54
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
11
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
45
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Почему Турция, мобилизовав миллион солдат, отказалась от войны на стороне Германии
+
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
6

Сейчас обсуждают

Нимфа
22:20
Твой уровень понятен. Свободен мальчик.
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Kolinswort
22:20
тебе что до этой энергии? Ты в компост превратишься, а потом в пыль
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Нимфа
22:19
Про закон сохранения энергии слыхал?
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Ибрагим Исмаилов
22:18
Нулёвки от самсунга мертворождённые ещё с завода.
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
unhurtable
22:16
В авторах нахрюк, ссылок на источники нет, ну и что это парнокопытное опять пыталось тут продвинуть?
МИД РФ сообщили о списании долгов странам Африки на сумму более $20 млрд
Ибрагим Исмаилов
22:11
Сегодня не макароны консервируют, а концентрированные супы. Тоже очень удобно.
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
RandomXP
22:04
За 100 000 р можно собрать комп на 4070s со всем остальным слабеньким и потихоньку докупить памяти, большой SSD, мощный процессор.
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
Kolinswort
22:03
Зачем род то продолжать? 1 фиг у человечества 1 конец, сгинет в ничто, как и всё вообще однажды
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
7raven
21:55
Красавчики )
Silent Hill 2 получит неофициальный дубляж от российской студии GamesVoice
Mallory
21:49
Но не называя в честь конкретного разработчика.
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем