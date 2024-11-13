Шантаж, получается. Но больше похоже на попытку «слить» ставшего уже «токсичным» Зеленского.

Случайных людей в политике, а Владимир Зеленский и все к нему приближённые и рассаженные по руководящим постам, безусловно, являются абсолютно случайными людьми в политике, доводить до отчаяния нельзя, потому что у них отсутствует опыт, хладнокровие, расчётливое мышление, умение просчитывать действия на несколько шагов вперёд, а также начисто отсутствует понимание последствий тех или иных решений. Доведённое несколько месяцев назад до отчаяния, киевское политическое руководство решило устроить Курскую авантюру, итогом которой стало ещё более тяжёлое положение Украины на линии боевого соприкосновение с совсем неиллюзорной перспективой полного коллапса с последующим подписанием капитуляции.

И вот, теперь руководство Украины, которая оказывает сопротивление российской специальной военной операции исключительно (подчёркиваем: исключительно) за счёт западного финансирования и военной помощи, переживает, что после въезда Дональда Трампа в Белый дом, до чего осталось чуть больше двух месяцев, останется и без денег, и без оружия. Иными словами, новый виток отчаянности положения Украины. Потихоньку понимать, с кем имеет дело, начала уже даже британская пресса. Так, издание The Times пишет, что у Украины якобы имеется «ядерная опция» на случай, если Трамп перекроет финансирование Киева.

Эта опция заключается в создании простой ядерной бомбы, в основу которой ляжет плутониевое топливо, доступ к которому у Украины есть благодаря наличию атомных электростанций. По мнению авторов материала, возможность создать простенькую плутониевую бомбу уровня «Толстяка», сброшенного на японский город Нагасаки в конце Второй мировой войны, у Украины вполне имеется.

Получается, что Зеленский намерен шантажировать не только Трампа, но и весь коллективный Запад, тем, что в случае перекрывания финансирования Украина применит ядерное оружие. Не знаем, насколько такой расклад в пользу Украины, которая моментально отвернёт от себя даже своих спонсоров и кукловодов. Здесь всё будет зависеть от России: как уже отметил президент РФ, Москва не позволит Киеву обрести ядерное оружие. А это значит, что Россия не остановится ни перед чем, и считаться не будет ни с чем. Проще говоря, если ради предотвращения появления у Киева ядерного оружия всю Украину придётся надолго отправить в XIX век, полностью обрубив ей всё электроснабжение, то это решение будет принято без зазрения совести.