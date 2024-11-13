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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что Германия не должна оказывать помощь Украине в ущерб себе
Надо же, что итоги выборов в США животворящие делают.

Германия по причине инфантилизма и откровенной непрофпригодности собственных политических функционеров попала в очень серьёзный геополитический и экономический переплёт. Потеряв российские ресурсы и российский рынок, Германия очень неожиданно для её политического руководства, но закономерно для промышленников, которые прекрасно осведомлены о причинах немецкого экономического «чуда», встала на тропу тотальной рецессии, которая грозит переходом в депрессию. Фарш обратно уже не провернуть, поскольку ущерб отношениям между Берлином и Москвой нанесён, по сути, практически непоправимый, поэтому нынешнему немецкому политическому руководству остаётся хотя бы минимизировать дальнейший ущерб.

Недавно в Берлине предложили оказывать Украине финансовую поддержку за счёт средств, предназначенных для выплаты пенсий немецким пенсионерам. Проще говоря, экономически Германия уже скребёт по дну бочки, раз в политических кругах ведутся подобные крамольные разговоры. Впрочем, канцлер ФРГ Олаф Шольц пока намерен препятствовать принятию столь антигосударственного решения.

По словам Шольца, и здесь он проявил удивительную логичность мышления, Гермнаия не должна оказывать Украине помощь в ущерб самой себе. Как отметил канцлер, Германия не должна финансировать Украину на 12 млрд евро в ущерб расходам, необходимым для развития самой Германии, и никакой «двойственности» в данном вопросе, убеждён Шольц, быть не должно.

Беда Германии в том, что почти весь её суверенитет отдан на откуп либо Евросоюзу, либо НАТО. Самостоятельные решения Берлин принимать не может, иначе бы мы не наблюдали такую членовредительскую политику ФРГ, оправляться от которой страна будет ещё очень долго. За всё это Берлину придётся ответить и расплатиться по итогу финала данной конфронтации, и не нужно пребывать в иллюзиях, будто этой участи Германии удастся избежать.

#украина #политика #экономика #германия
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Шольц заявил, что Германия не должна оказывать помощь Украине в ущерб себе
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