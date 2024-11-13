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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Магазин приложений RuStore появится на устройствах от Apple — соответствующий законопроект приняла сегодня Госдума
Apple, если что, к удивлению многих, продолжает исполнять требования российского законодательства. Понимая, что возвращаться на рынок рано или поздно придётся.

Как вы знаете, Apple, быть может, и не хотела уходить с российского рынка, прекрасно зная, насколько её техника в РФ популярна, но компанию, по большому счёту, никто не спрашивал, а постоять за свои интересы она в условиях колоссального давления не смогла даже учитывая тот факт, что при капитализме это капитал управляет политикой, а не наоборот.

В результате всего этого незаконного рестрикционного («санкционного») безобразия в отношении России большой пласт приложений российских компаний, преимущественно банков, исчез из AppStore, а поскольку альтернативные магазины Apple для установки приложений не допускает (не допускал, но об этом ниже), объясняя это якобы заботой о безопасности пользовательских данных, то и способов установки соответствующих приложений не стало.

И вот, Госдума сегодня в первом чтении приняла законопроект, подразумевающий обязательство для производителей электронных устройств, включая Apple, обеспечивать беспрепятственный доступ к российским приложениям. В данном случае речь идёт о том, чтобы Apple была обязана устанавливать приложение российского магазина приложений RuStore, где, собственно, и собралась вся «санкционка».

Как отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, практика обязательного внедрения в технику Apple сторонних магазинов приложений уже имеется: соответствующее решение весной этого года было принято в Евросоюзе, и Apple его приняла. То же самое будет и с RuStore: по словам Горелкина, переговоры с Apple по данному вопросу уже ведутся, и компания якобы сама заинтересована в появлении RuStore на её гаджетах.

Ни о каком запрете техники Apple в России, понятное дело, речи не идёт. Просто в AppStore ряд российских приложений доступны не будут, а вот через RuStore — будут. В конце концов, люди покупают аппарат для того, чтобы он был полностью функционален и не подвергался незаконным рестрикционным действиям.

#россия #apple #политика #rustore
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