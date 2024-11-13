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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии предложили запретить оппозиционную партию «Альтернатива для Германии»
«Топили» за европеизацию Украины, а получили украинизацию Европы. Аплодисменты, занавес.

Стремительная деградация политической системы в странах Евросоюза (США, по крайней мере, временно, эту деградацию остановили, и то не полностью) продолжается. Происходит это с такой бешеной скоростью, что порывами ветра начинает с корнем вырывать, выражаясь метафорически, деревья, росшие в Европе на протяжении десятилетий. Мы говорим о системе политической конкуренции, когда в парламентах присутствует реальная оппозиция, призванная служить одной из систем сдержек и противовесов, дабы условная правящая партия или их коалиция не могли творить любой пришедший им в головы беспредел.

Современная Германия стремится к свойственному ей политическому строю, и это заметно по действиям, которые предпринимает Христианско-демократический союз (ХДС) — одна из квазиоппозиционных партий в немецком Бундестаге. Коллектив из 112 депутатов внёс в нижнюю палату немецкого парламента ходатайство о запрете деятельности подлинно оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», которая стремительно набирает популярность в немецком обществе, поскольку резонирует с истинными желаниями и стремлениями среднестатистического жителя страны.

По замыслу авторов ходатайства, их предложение будет рассмотрено в ускоренном порядке до парламентских выборов.

Вообще, наблюдать за всем этим не то что страшно, а, скорее, печально, потому что сами западные страны рушат свои же собственные выстроенные вокруг себя мифы о демократии и свободе. Обещали европеизацию Украины, а получили украинизацию Европы и, в частности, Германии, когда проще взять и запретить, чем вступать в политические дискуссии и идти на компромиссы. То же самое сделало действующее киевское руководство, причём ещё задолго до начала Россией её специальной военной операции. Проще говоря, в Киеве знали, к чему всё идёт, учитывая поведение Украины в отношении РФ, и заблаговременно «зачистили» политическое пространство от неудобных, которые могли бы противиться решениям правящей партии. Что-то похожее пытается сделать и ХДС в Германии.

Российскому политическому руководству же нужно не наблюдать за этим отстранённо, а всячески поддерживать политические конфликты внутри коллективного Запада. К власти в европейских странах должны приходить деятели, нацеленные на сотрудничество, а не на конфронтацию с Россией.

#политика #германия #психиатрия
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