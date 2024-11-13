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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В НАТО назвали причину, по которой войск альянса нет на Украине
Жить альянсу ещё хочется, понимаете ли.

Североатлантический альянс сделал для поддержки Украины в текущем конфликте, до которого коллективному Западу не должно быть абсолютно никакого дела, потому что у него нет перед Киевом никаких обязательств, не просто всё, что мог, а даже больше: отдавал последнее оружие, последние боеприпасы, последние деньги. Европа расплачивается за эту авантюру собственным благосостоянием, промышленностью, актуальностью в геополитике, и вот, в НАТО, в котором понимают, что прямой конфликт с Россией будет означать полную аннигиляцию всего Запада, сегодня объяснили, почему вооружённых сил альянса нет и, очевидно, не будет на Украине.

Соответствующий комментарий дал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, который иногда делает вполне логичные заявления. Сегодня, впрочем, логичность лишь частичная: по словам функционера, причина, по которой Россию «не вышвырнули» с Украины силами альянса, заключается в том, что у России есть ядерное оружие, и она его, если будет необходимо, применит.

Как мы уже отметили, Бауэр прав лишь частично. Ядерное оружие, конечно, это козырь, но и без него исход подобного гипотетического противостояния был бы точно таким же: у стран коллективного Запада сегодня попросту больше нет индустриальных возможностей для обеспечения конфликта высокой интенсивности. Гонять условных «папуасов» в странах третьего мира — да, хватает и сил, и технической оснащённости, и мотивации. Для чего-то более серьёзного... Впрочем, все всё в рамках украинского кризиса уже видели, поэтому и осознали, что бояться Запад уже не нужно.

В любом случае, сослагательное наклонение — это последнее, чем должен оперировать политик и, тем более, военный. Если бы то да сё — так можно до многого договориться. Например, до того, что если бы НАТО не нарушило свои обязательства перед Россией, то и этого кризиса бы не случилось, и оторванные от реальности речи натовским функционерам произносить бы не пришлось, а жили бы все в мире да согласии. Но то «бы», а у нас в реальности «есть».

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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