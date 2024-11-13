Судя по действиям и заявлениям Зеленского, это так и есть.

Бесконечные всем откровенно надоевшие заявления исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского то о «мирном плане», то о «плане победы», то о ещё каком-то там плане, то о «мире через силу», настолько сильно расходятся с объективной реальностью, что у многих возникает ощущение, что Зеленский либо неспособен адекватно анализировать ситуацию, либо его намеренно вводят в заблуждение относительно реального положения дел в зоне боевых действий. Западное издание The Economist не готово признать Зеленского недееспособным, поэтому опубликовало статью, из которой следует, что и. о. президента Украины попросту ограждают от правды, а если говорить более правильным языком, то намеренно дезинформируют относительно того, что происходит в зоне боевых действий и каково положение ВСУ в ней.

Как отметил собеседник издания, являющийся кадровым военнослужащим ВСУ, Зеленского тщательно ограждают от правды касательно текущего конфликта.

«Он даже не в тёплой ванне. Он в сауне», — отметил собеседник The Economist, используя метафорическое обозначение того, что глава государства содержится в приятных иллюзиях относительно того, что происходит в зоне конфликта.

И хотя данная версия имеет право на жизнь, но лично нам всё видится куда более прозаичным. Окончание конфликта для Зеленского будет означать отмену военного положения и необходимость проведения президентских выборов, на которых он с треском провалится за всё то, до чего довёл Украину за время своего президентства, которое уже на полгода задержалось по времени и сейчас уже является нелегитимным. После этого Зеленского и всю его команду, по хорошему, должен ждать военный трибунал за преступления, в первую очередь, против Украины и украинского народа: когда он намеренно отказался от мирного урегулирования, пока оно ещё было возможно на максимально мягких для Киева условиях. Как вы понимаете, Зеленский хочет будущего не за решёткой или где похуже, а в несметном богатстве и в безопасности. А что будет дальше с Украиной — это уже, по его мнению, не его проблема. Собственно, это та причина, по которой от ответственности Зеленский уйти не должен ни при каких обстоятельствах.