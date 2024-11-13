Как оно часто бывает, даже люди с улицы понимают в политике больше, чем нынешнее киевское политическое руководство. Это весьма печально, если подумать.

Возможно, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский этого до сих пор не понимает, но как политическая фигура он уже давно стал на Западе запредельно «токсичным». Причём виноват в этом исключительно он сам — из-за своей дерзости, невоспитанности, постоянных требований к спонсорам, растущих аппетитов и вечно неопрятного внешнего вида. Вместо осознания объективной действительности Зеленский продолжает обитать в приятной вымышленной реальности.

И вот, в реальность настоящую Зеленского пытаются вернуть его подписчики в соцсети X (бывший Twitter). В своей очередной публикации, последовавшей за сегодняшним ракетным и беспилотным обстрелом Киева со стороны ВС РФ, Зеленский посетовал на необходимость ещё большего (хотя совершенно непонятно, куда ещё больше, она и так совершенно беспрецедентна) увеличения западной военной «помощи» Украине. Большего количества средств ПВО и РЭБ для защиты от российских атак.

И вот тут-то подписчики Зеленского уже не выдержали и начали давать и. о. президента Украины весьма полезные советы.

«Закончи войну, *****, и сохрани то, что осталось от твоей страны и от твоих людей. Брось Запад, начни разговаривать с соседями и установи мир. Ради блага твоего народа», — пишет пользователь Tekzilver.

«Ты ещё давным-давно мог сохранить много украинских жизней», — пишет FEEDTHELIGHT.

«Начни переговоры, Бога ради», — призвал GormKhanate.

«Никаких больше $$$$», — отметил thomasw83242058.

«Может, тебе следует сдаться, прежде чем закончатся деньги», — предложил manuvsteele99.

«Чел, тебе платят, чтобы ты сражался, а не возмущался. Не забыл?», — напомнил Зеленскому AdenJax2012

«Заключи сделку», — предложил Xcellent78.

«У тебя только два варианта: сдаться или вступить в мирные переговоры», — справедливо отметил djsparksldn.

«Не думал начать мирные переговоры?», — вопрошает RonaldKerchan.

Безусловно, в комментариях под «постом» Зеленского огромное количество сообщений как от сбежавших с Украины граждан, которые сейчас, сидя в безопасности без риска быть схваченными ТЦК на улице, «топят» за продолжение конфликта, так и просто от тех пользователей, которые относятся к данному кризису исключительно как к некоему спортивному состязанию, и зачем-то болеют за заведомо более слабого участника. Впрочем, здесь важно не это, а тот факт, что в западном и в целом в мировом обществе существует запрос на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, поскольку все понимают, что он идёт явно не в и не на пользу самой Украине.

Условия мирного урегулирования при этом озвучены российским политическим руководством: мировое безоговорочное признание новой территориальной действительности, безоговорочное и полное снятие с России Западом всех рестрикций («санкций»), нейтрализация Украины, её демилитаризация и денацификация, формирование новой архитектуры безопасности в Европе, означающей, по сути, расформирование НАТО.