Возможно, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский этого до сих пор не понимает, но как политическая фигура он уже давно стал на Западе запредельно «токсичным». Причём виноват в этом исключительно он сам — из-за своей дерзости, невоспитанности, постоянных требований к спонсорам, растущих аппетитов и вечно неопрятного внешнего вида. Вместо осознания объективной действительности Зеленский продолжает обитать в приятной вымышленной реальности.
И вот, в реальность настоящую Зеленского пытаются вернуть его подписчики в соцсети X (бывший Twitter). В своей очередной публикации, последовавшей за сегодняшним ракетным и беспилотным обстрелом Киева со стороны ВС РФ, Зеленский посетовал на необходимость ещё большего (хотя совершенно непонятно, куда ещё больше, она и так совершенно беспрецедентна) увеличения западной военной «помощи» Украине. Большего количества средств ПВО и РЭБ для защиты от российских атак.
И вот тут-то подписчики Зеленского уже не выдержали и начали давать и. о. президента Украины весьма полезные советы.
- «Закончи войну, *****, и сохрани то, что осталось от твоей страны и от твоих людей. Брось Запад, начни разговаривать с соседями и установи мир. Ради блага твоего народа», — пишет пользователь Tekzilver.
- «Ты ещё давным-давно мог сохранить много украинских жизней», — пишет FEEDTHELIGHT.
- «Начни переговоры, Бога ради», — призвал GormKhanate.
- «Никаких больше $$$$», — отметил thomasw83242058.
- «Может, тебе следует сдаться, прежде чем закончатся деньги», — предложил manuvsteele99.
- «Чел, тебе платят, чтобы ты сражался, а не возмущался. Не забыл?», — напомнил Зеленскому AdenJax2012
- «Заключи сделку», — предложил Xcellent78.
- «У тебя только два варианта: сдаться или вступить в мирные переговоры», — справедливо отметил djsparksldn.
- «Не думал начать мирные переговоры?», — вопрошает RonaldKerchan.
Безусловно, в комментариях под «постом» Зеленского огромное количество сообщений как от сбежавших с Украины граждан, которые сейчас, сидя в безопасности без риска быть схваченными ТЦК на улице, «топят» за продолжение конфликта, так и просто от тех пользователей, которые относятся к данному кризису исключительно как к некоему спортивному состязанию, и зачем-то болеют за заведомо более слабого участника. Впрочем, здесь важно не это, а тот факт, что в западном и в целом в мировом обществе существует запрос на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, поскольку все понимают, что он идёт явно не в и не на пользу самой Украине.
Условия мирного урегулирования при этом озвучены российским политическим руководством: мировое безоговорочное признание новой территориальной действительности, безоговорочное и полное снятие с России Западом всех рестрикций («санкций»), нейтрализация Украины, её демилитаризация и денацификация, формирование новой архитектуры безопасности в Европе, означающей, по сути, расформирование НАТО.