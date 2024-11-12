Как объяснить человеку, что после этого Британские острова постигнет судьба Атлантиды?

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала для европейских оторванных от реальности функционеров, коих там, к сожалению, абсолютное большинство, серьёзным ударом по собственной самоуверенности. Совершенно «внезапно» для всех выяснилось, что без США Североатлантический альянс абсолютно ничего не значит и абсолютно ничего не способен делать, и что оборона Европы полностью во всех без исключения аспектах — от финансового до технического — также зависит от Вашингтона.

Отдельные деятели с проблемами в восприятии реальности эту объективную действительность не замечают, поэтому позволяют себе совершенно безумные по своей сути заявления. Так, экс-премьер Британии Борис Джонсон, известный, как функционер, всячески поддерживающий Украину в качестве инструмента в текущем прокси-конфликте Запада с Россией, заявил, что если Трамп свернёт американскую поддержку Киева, то может статься так, что британским солдатам придётся вступать в данный конфликт на стороне Украины.

Естественно, Джонсон подаёт данную информацию под соусом «защиты Европы», не понимая при этом, что в случае, если предположение экс-премьера будет реализовано, то российских массированных ударов ракетами, причём, возможно, со специальными боевыми частями, как минимум по предприятиям британского военно-промышленного комплекса, военно-морским базам и аэродромам Королевских ВВС, избежать не удастся. И что в таком случае будет делать Британия, эксперты в которой давно бьют в набат из-за опасной демилитаризации королевства и тотальной неготовности личного состава британской армии к реальным конфликтам, совершенно непонятно. Звать Соединённые Штаты на помощь?

Иными словами, некоторым деятелям необходимо популярно объяснить, что им следует опомниться и перестать изображать из своих стран то, чем они уже на протяжении 70 лет не являются.