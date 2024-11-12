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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» наращивает производство среднегабаритных промышленных 3D-принтеров
Потому что надо. Ну, надо.

Изменения в промышленности, когда ради сдерживания стоимости продукции необходимо добиваться максимально высокой эффективности производства, приводят в том числе к замене средств этого самого производства. Сейчас активно развиваются аддитивные технологии и станки, которые позволяют их реализовывать, и вот, «Росатом» заявил, что в ближайшие годы будет наращивать производство промышленных среднегабаритных 3D-принтеров.

Речь идёт о промышленных 3D-принтерах формата SLM. В следующем году «Росатом» намерен выпустить пятнадцать единиц данного оборудования, а в 2026-м — 50 единиц. Принтеры госкорпорации позволяют создавать детали из стали, алюминия, титана и даже композиционных металлических порошков, обеспечивая при этом минимальный расход материала.

Необходимо понимать, что производство оборудования такого типа относится к станкостроению, а данная отрасль в России сейчас обязана развиваться семимильными шагами, значительно опережая все остальные отрасли машиностроения. Дело в том, что в России критически низкий по сравнению с передовыми промышленными странами уровень автоматизации и роботизации производства, и именно это приводит к тому самому дефициту рабочих кадров на предприятиях.

Поэтому именно от налаживания производства станков, промышленных 3D-принтеров, роботов-манипуляторов и прочего промышленного оборудования будет зависеть вся последующая индустриализация страны. А без индустриализации в нынешних условиях никак нельзя: подход «Да что там, продадим нефть и купим всё, что надо», как вы понимаете, оказался предсказуемо ложным и ошибочным, поскольку та сторона играет не по правилам и вводит незаконные рестрикции.

#россия #промышленность #станкостроение
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