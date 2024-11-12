И стремления эту проблему (а иначе это не назвать) в кратчайшие сроки решать не наблюдается совершенно никакого.

Одним из самых импортозависимых сегментов российского рынка является рынок лифтов. Так или иначе в той или иной степени в современных устанавливаемых в России лифтах применяется импортное оборудование, и данная сфера получила весьма болезненный удар после введения коллективным Западом против России незаконных односторонних экономических рестрикций («санкций»). Вероятно, многие из наших читателей лично сталкивались с последствиями, если живут в многоквартирных домах с двумя и более лифтами: зачастую эти лифты многие месяцы находятся на ремонте по причине сложностей с поставками запчастей.

И вот, как гласит исследование Российского лифтового объединения, за десять месяцев 2024 года доля установленных в РФ новых импортных лифтов составила 34 %. Всего в России за указанный срок установили 11,7 тысяч импортных лифтов, из которых, 4,7 тысяч китайского производства, 4,1 тысяч белорусского производства и 1,75 тысяч — турецкого производства. Также продолжаются поставки лифтов из Германии, Греции, Франции и других европейских стран, хотя эти поставки совершенно смехотворны по объёмам и не превышают нескольких сотен штук.

Аналитики отмечают, что внутренних российских производственных возможностей не хватает для покрытия спроса на лифтовое оборудование. Кроме того, те лифты, которые производятся в России, также критически зависят от импорта, по крайней мере, в сегменте электронных комплектующих. Наконец, многие застройщики предпочитают импортные лифты, потому что отечественные не предлагают того же уровня инноваций и дизайнерских решений. Проще говоря, российские производители не могут предложить потребителю лифты условно премиального класса.